بالصور ما الذي يدمره قضم التفاح؟

ما الذي يمكن أن تدمره الأفعال البسيطة في الحياة كقضم التفاح مثلا؟ هو تساؤل يطرحه الفنان الباكستاني أشكت أخميدياروف من خلال العمل التركيبي الذي صممه من طبقات مرصوفة من التفاح، وتأخذ شكل ربع دائرة، بينما تحيل المرايا المحيطة بالعمل من الجوانب والاسفل هذه الربع دائرة الى شكل دائرة كاملة بفعل انعكاس الصورة.

استخدم الفنان ما يقارب 280 تفاحة لهذا العمل، ويتاح للجمهور قضم التفاح واعادته، او اخذه بالكامل، في حين سيقوم الفنان بتصوير كل هذا التفاعل مع العمل بالفيديو، من أجل رصد الأفعال الصغيرة وتأثيرها في تدمير الأشياء الكبيرة لمدة شهر كامل.

يذكر أن العمل جزء من معرض الفنان الفردي الأول له في دبي في غاليري أنداكولوفا ويستمر حتى السابع من ديسمبر.