بالصور.. "ريفرلاند دبي" تملأ أول نهر إصطناعي بـ"دبي باركس"

نشر مجمع "ريفرلاند دبي"، والذي يعد وجهة ترفيهية متنوعة تضم العديد من المتاجر والمطاعم في قلب منتجع "دبي باركس آند ريزورتس"، أول صور حصرية للنهر الذي تم ملؤه أخيراً بالمياه استعداداً للافتتاح في أكتوبر المقبل.

ويمتد نهر "ريفرلاند دبي" على طول 1 كيلومتر حول المجمّع الذي سوف يضم نخبة من المطاعم والمحال التجارية والوجهات الترفيهية، حيث سيتمكن الزوار بعد الافتتاح من الاستمتاع بجولات في قوارب خاصة على طول النهر، وتجربة أفضل المطاعم على ضفافه ضمن المناطق الترفيهية الأربعة التي يضمها والتي تشمل؛ "القرية الفرنسية"، و"الرصيف"، و"بوابة الهند"، و"الجزيرة".

وسوف يكون "ريفرلاند دبي" نقطة الوصل بين المنتزهات الترفيهية الثلاث وحديقة الألعاب المائية ضمن "دبي باركس آند ريزورتس"، حيث سيتمكن جميع الزوار من الاستمتاع بهذا المجمّع الفريد من دون تذاكر الدخول إلى المنتزهات المجاورة. سوف يضم "ريفرلاند دبي" ما يزيد عن 50 مطعماً محلاً تجارياً مصحوبة بعروض الشوارع المسرحية والترفيهية المنظمة، ليكون المقصد الأمثل للعائلات والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة.