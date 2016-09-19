أميركية باعت أمّها بـ 30 دولاراً!

ألقت السلطات بولاية كارولينا الشمالية الأميركية القبض على امرأة بعد العثور على جثة والدتها مجمدة داخل ثلاجة "فريزر" كانت باعتها لجار لها بـ 30 دولارا.

المرأة وتدعى مارسيلا جان" 56 عاما" تم اعتقالها جنوب مدينة غولدسبورو حيث عثرت الشرطة على جثة والدتها.

ولجأت هذه المرأة إلى حيلة لمنع المشتري من فتح الثلاجة التي كانت مغلقة بشريط لاصق، مدعية أنه لا ينبغي فتحها حالا، حيث قالت للمشتري إنها تحوي في داخلها على مواد مجمدة وصفتها بأنها ذكرى لحقبة قديمة، وأن بعضا من أصدقائها سوف يمرون لأخذها.

ولم يلتزم الجار بالتوجيهات بعد أن نفاد صبره وتأخر الأشخاص المفترضين لاستلام الذكرى، فقام بفتح الثلاجة بعد ثلاثة أسابيع من الشراء ليتفاجأ بالجثة داخلها.

وتشير التحقيقات إلى أن الوفاة كانت طبيعية، للأم البالغة من العمر 75 عاما.

وقالت الشرطة في غولدسبورو إن السيدة تواجه اتهاما بعدم الإبلاغ عن الوفاة، فيما ذكر المشتري أنها ادعت أنها كانت تنوي الذهاب إلى غرب فيرجينيا لتقابل والدتها هناك.