رحيل الفنان الاماراتي حسن شريف

لا يعرف الفنان الاماراتي حسن شريف الذي غيبه الموت منذ ساعات، كأبرز الفنانين التشكيليين في الامارات فحسب، بل هو من أبرز الفنانين في العالمين العربي والغربي، حيث حقق مكانة مهمة في الفن من خلال توجهه الى المفاهيمية المطلقة. يعد الفنان التشكيلي المولود عام 1951، من الجيل الأول الذي أسس الحركة التشكيلية في الامارات.

كانت بدايات شريف في الرسم الكاركاتوري في الصحف والمجلات، اذ كانت تعكس الاجواء السياسية في فترة السبعينات، ولكن هجرته الى بريطانيا للدراسة، غيرت وجهته الفنية. بدأ مسيرته التشكيلية بعد عودته من لندن، وتميزت باستخدامه المواد المهملة والتي كان يلتقطها ويعيد الحياة اليها عبر العمل الفني، فنجد الكثير من الوسائط تدخل عمله، كالأسلاك، والبلاستيك والأوراق والحبال، فهي كلها مواد محتملة الحضور وممكنة الاستخدام. أسس في دبي مرسم الفن في مسرح الشباب في دبي، كملتقى فني وفكري للفنانين والمفكرين في الفن الحديث، كما ساهم في تأسيس جمعية الامارات للفنون الجميلة، ومجموعة الخمسة للفن المفاهيمي، والتي ضمت الى جانبه كل من محمد كاظم، محمد أحمد ابراهيم، عبدالله السعدي، وحسين شريف.

قدم مجموعة من المعارض حول العالم، ومنها فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت أعماله تحمل الصبغة العالمية، وتتميز بكونها الأكثر حداثة، فهو لا يبحث عن الجمال بقدر ما يهدف الى تقديم بحث واقعي ومتماسك للأشياء وتقديمها بأسلوب جديد وغير مشوش.

قدم مجموعة من الكتب حول الفن الحديث ومفهوم الفن والفلسفة، وبرحيله تخسر الامارات الأب الروحي للفن البصري.