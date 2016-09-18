البشر شخصيات 4..تعرف عليها

كشفت دراسة إسبانية لسلوكيات البشر أن 90% من سكان الأرض يمكن تصنيفهم إلى أربعة شخصيات رئيسية، وهي "المتفائل"، و"المتشائم"، و"كثير الثقة بالآخرين"، و"الحسود"، بينما تعتبر الشخصية الحسودة، هي الشخصية الأكثر انتشارا بين الأفراد، بنسبة 30% مقارنة بـ 20% لكل شخصية أخرى.

وتعتبر هذه النتائج، واحدة من مجموعة نتائج كشفتها الدراسة في جامعة كارلوس الثالث مدريد، بالاشتراك مع زملاء في جامعة برشلونة، حيث قامت الدراسة بتحليل ردود أفعال وسلوكيات 541 متطوع تجاه مئات المواقف والمشكلات الاجتماعية.

وبينت الدراسة أن أكثر البشر يتصفون بكونهم حسودين بنسبة 30%، وهم أولئك الذين لا يهمهم الإنجاز بقدر ما يهمهم أن يكون إنجازهم أفضل من غيرهم، يليهم المتفائلين بنسبة 20%، وهم أولئك الذين يؤمنون بأنهم إلى جانب شركائهم سيقومون دائما بالخيار الأفضل للجميع، وبنفس النسبة يأتي المتشائمون، الذين غالبا ما يتخذون قراراتهم على أساس "الأقل ضررا"، إضافة إلى الشخصية كثيرة الثقة بالآخرين، وهم الأشخاص الذين يولدون بصفة حب المساهمة والمستعدين دائما للتعاون، ولا يشعرون بالسوء في حال الفوز أو الخسارة.