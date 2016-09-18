أميركية تخفي جثة والدتها داخل ثلاجة وتبيعها بـ30 دولاراً

ألقت السلطات بولاية كارولينا الشمالية الأميركية القبض على امرأة بعد العثور على جثة والدتها مجمدة داخل ثلاجة، كانت قد باعتها لواحد من جيرانها، بمبلغ 30 دولاراً، ذلك حسب مانشره موقع "العربية".

وجاء في الموقع أن المرأة تبلغ من العمر 56 عاما، وقد تم اعتقالها إلى الجنوب من مدينة غولدسبورو حيث تم العثور على جثة والدتها.

وقد لجأت إلى حيلة لتمنع المشتري من فتح الثلاجة التي كانت مغلقة بشريط لاصق، مدعيةً أنه لا ينبغي فتحها حالاً، حيث قالت للمشتري إنها تحوي في داخلها محتويات مجمدة وصفتها بأنها ذكرى لحقبة قديمة، وأن بعضا من أصدقائها سوف يمرون لأخذها.

ولم يلتزم الجار بالتوجيهات بعد أن نفد صبره بعد أن تأخر الناس المفترضين لاستلام الذكرى، حيث قام بفتح الثلاجة بعد ثلاثة أسابيع من الشراء ليفاجأ بالجثة داخلها.

وتشير التحقيقات إلى أن الوفاة كانت طبيعية، للأم البالغة من العمر 75 عاما.

وقالت الشرطة في غولدسبورو إن السيدة تواجه اتهاما بعدم الإبلاغ عن الوفاة، فيما ذكر المشتري أنها ادعت أنها كانت تنوي الذهاب إلى غرب فيرجينيا لتقابل والدتها هناك.

وقد عثر على الثلاجة في غرفة الشاري وهي موصولة بالكهرباء.

وكانت آخر مرة شوهدت فيها المرأة المتوفية في أغسطس 2015 بحسب الشرطة.