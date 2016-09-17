مكارتني وستار يلتقيان في العرض الأول لوثائقي عن «البيتلز»

التأم شمل نجمي فريق البيتلز السابقين بول مكارتني ورينجو ستار أمس، لحضور العرض الأول لوثائقي عن الفريق الموسيقي الشهير من إخراج رون هاوارد الحاصل على جائزة الأوسكار عن جولات النجوم الأربع حول العالم في الستينات.

ووقف المغني وعازف الطبول لالتقاط الصور على بساط أزرق في لستر سكوير بلندن في العرض الأول لفيلم (ذا بيتلز: إيت دايز ايه ويك-ذا تورينج ييرز)، الذي اجتذب مئات المعجبين والمشاهير مثل مادونا وإريك كلابتون.

ويرصد الوثائقي السنوات التي تجولت فيها الفرقة في مختلف أنحاء العالم، وأسر مكارتني وستار والراحلان جون لينون وجورج هاريسون قلوب آلاف المعجبين في كل القارات.

وقال ستار للحشد عن مشاهدة الوثائقي «نشعر كلنا بحماس هذه هي المرة الأولى بالنسبة لنا أيضاً».

وقال مكارتني «بدأنا أربعة أصدقاء في فريق صغير رائع وظللنا نعزف ونعزف ثم حدث كل هذا». وقال المخرج الذي اشتهر بأفلام مثل (دافينشي كود) و(إيه بيوتيفول مايند) و(أبوللو 13)، إن إخراج فيلم وثائقي «تجربة رائعة».