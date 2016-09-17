«إيمي» تحرج عنصرية «الأوسكار»

كان وسم (هاشتاج) «أوسكاروايت» سبباً في تكدير أجواء الاحتفال بتوزيع جوائز الأوسكار الأرفع في عالم السينما على مستوى العالم، لكن بعد ستة أشهر فإن الترشيحات لجوائز «إيمي» التلفزيونية تحكي قصة مختلفة وأكثر تنوعاً.

منح منظمو الجوائز ترشيحات لمسلسلات مثل (مستر روبوت) من بطولة الممثل المصري الأميركي رامي مالك. للمرة الأولى في تاريخ الجائزة التلفزيونية الرفيعة يجري ترشيح ممثلين ملونين في كل فئات التمثيل الست الرئيسة.

فقد تم ترشيح نحو 21 ممثلاً من مختلف الأعراق لجوائز إيمي هذا العام. وللمرة الأولى في تاريخ الجوائز التلفزيونية الأرفع الممتد عبر 68 عاماً يجري ترشيح ممثلين ملونين في كل فئات التمثيل الست الرئيسة.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد منح منظمو الجوائز ترشيحات لمسلسلات مثل (مستر روبوت)، من بطولة الممثل المصري الأميركي رامي مالك، الذي يلعب دور متسلل إلكتروني منطوٍ على نفسه، والمسلسل الكوميدي (بلاكيش) عن أسرة أميركية من أصل إفريقي، ومسلسل (ماستر أوف نان) من تأليف الممثل عزيز أنصاري وشريكه في الكتابة آلان يانج، وهو من أصول آسيوية.

وقال رئيس رابطة نقاد السينما للأميركيين الأفارقة جيل روبرتسون «تحية لأكاديمية التلفزيون وصناعة التلفزيون بشكل عام لأنها بينت لبقية الصناعة كيف تكون الأمور».

وتابع بقوله «إنهم يستجيبون لجمهورهم. من الواضح أنهم أصغوا السمع وأظهروا احتراماً للمجموعات المتنوعة التي يخدمونها. هذا عمل ذكي». ومن أسباب التنوع الأكبر في التلفزيون عدد المسلسلات المكتوبة - الذي يبلغ الآن نحو 400 - المتاح على شبكات كبرى وقنوات الاشتراك ومنصات البث الرقمي مثل «أمازون»، و«نتفليكس»، و«هولو». كما أن المسلسلات التلفزيونية تصل إلى الجماهير بشكل أسرع من الأفلام التي قد تستغرق صناعتها أعواماً قبل العرض.

لكن لايزال هناك الكثير من العمل، فقد كشف تقرير صدر عن رابطة مخرجي أميركا أن الأقليات العرقية أخرجت 19% فقط من حلقات 299 مسلسلاً مكتوباً شملها التقرير خلال الموسم التلفزيوني لعام 2015، بزيادة 1% على العام الذي سبقه.

وقال دارنيل هانت وهو مدير مركز (رالف جيه. بانش للدراسات الأميركية الإفريقية) في جامعة كاليفورنيا، الذي يعد تقريراً سنوياً أشمل عن هوليوود، إن الملونين لايزالون «غير ممثلين بشكل كافٍ» في مجالات الكتابة وأيضاً وراء الكاميرا.

وأضاف «من هنا توضع التصورات للقصص وتولد الأفكار التي تؤدي إلى اختيار الممثلين».