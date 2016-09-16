القصة وراء شعار شركة "ماكدونالدز.. أشهر شعار في العالم

لم يكن الشعار الشهير، المكون من قوسين ذهبيين متداخلين يمثلان الحرف الأول من كلمة "ماكدونالدز"، والذي تغير شكله على مرّ سنوات عديدة، مقصودا بقدر ما كان من قبيل المصادفة بحسب ما ذكر موقع "بي بي سي" .

ففي عام 1937، افتتح باتريك ماكدونالد، الذي جاء إلى كاليفورنيا، مطعما يحمل اسم "إيردروم" لبيع شطائر نقانق "الهوت دوغ" على الطريق، وكان ماكدونالد يدير المطعم مع ولديه ريتشارد (ديك) وموريس (ماك).

وفي عام 1952، اجتمع الاخوين ديك وماك مع المهندس المعماري بلوس أنجليس ستانلي كلارك ميستون،واتفقا على تصميم مطعم ماكدونالدز على جانب الطريق، واقترح ديك وضع نصفي دائرتين، إذ كان يرى أنهما سيضفيان جمالا على شكل المطعم لجذب أنظار قائدي المركبات وعائلاتهم الذين يشعرون بالجوع.

وأخذ ميستون تصميم ديك المكون من نصفي دائرتين وحولهما إلى قطعتين معدنيتين ذهبيتن يبلغ طولهما 25 قدما وتُضاءان بالنيون، وقد يخيل لمن يرى أحدث التصميمات المعمارية والاختراعات الهندسية أن ما يقدمه هذا المطعم يُكلّف مليون دولار وليس 15 سنتا فقط وهو ثمن شطيرة اللحم في ماكدونالدز آنذاك.

فظهر القوسان اللذان صممهما ميستون، لأول مرة سنة 1953 على أول مطعم يحصل على حق امتياز استخدام علامة ماكدونالدز في فينيكس، بولاية أريزونا، وكان صاحب حق الامتياز هو الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال للنفط نيل فوكس.

وبدأت مطاعم ماكدونالدز بالانتشار تدريجيا وبشكل مستمر، إلا أن هذا لم يكن ليرضي راي كروك الذي عمل بائعا لآلات صنع اللبن المخفوق في ذلك الوقت، حيث لمس مقومات النجاح في سلسلة مطاعم شطائر اللحم ذات التصميم المتميز، والمتخصصة في بيع الوجبات السريعة ورخيصة الثمن، ليشتري كروك شركة ماكدونالدز من ديك وماك مقابل مليونين و700 ألف دولار بعد ست سنوات، .

وقد خسر الأخوان ديك وماك الكثير بعد أن حول كروك شركة ماكدونالدز إلى شركة عالمية، وقد وعد كروك، الأخوين بمنحهما عائدا عن كل مطعم جديد يحصل على حق امتياز، بيد أن هذا الاتفاق كان شفهيا فقط ولم يكتب على ورق، ولم يحصل الاثنان على أي عائدات.

وبسبب المراوغة والخداع، لم يتمكن ديك وماك من الاحتفاظ بحقيهما في اسم ماكدونالدز، فيما أزاح كروك القوسين الذهبيين المنحنيين اللذين كانا يزينان أطراف مباني مطاعم ماكدونالدز، وحولهما إلى القوس المزدوج، أو شعار حرف "M"، والذي اكتمل شكله النهائي سنة 1968، وفي هذه السنة، تخلت شركة ماكدونالدز عن التصميم المعماري المبتكر الذي وضعه ميستون، ليحل محله تصميم السقف منحدر الجانبين على الطراز القديم الذي يميز سلسلة مطاعم ماكدونالدز منذ ذلك الحين، وبعد اكتمال شكل الشعار سنة 1968، أجريت المزيد من التعديلات سنة 2003، وقد أصبح القوسان الآن مظللين وأكثر استدارة من ذي قبل.