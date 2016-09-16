منحة بـ 500 يورو لمن يبلغ 18 عاماً في إيطاليا

يستطيع الإيطاليون الذين سيتمون عامهم الثامن عشر هذا العام التطلع إلى هدية في عيد ميلادهم هي مبلغ 500 يورو من الحكومة لإنفاقها على أنشطة ثقافية مثل شراء الكتب وحضور الحفلات الموسيقية ومشاهدة الأفلام السينمائية.

وتأتي هذه الهدية بينما يتخرج هؤلاء الشباب من نظام للدراسة بالمدارس ليتراف ذلك مع نقص التمويل ليواجهوا قلة فرص العمل.

وتقدم هذه الخطة البالغ حجمها 290 مليون يورو رئيس الوزراء ماتيو رينتسي الذي يقول إنه يريد أن يشعر البالغون الجدد بأنهم جزء من أكبر إرث ثقافي في العالم.

غير أن منتقدين يرون أن الخطة حيلة سياسية على غرار منح وعطايا أخرى يقولون إن رينتسي يقدمها بدلا من سياسة متماسكة لجعل الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني ضعفا مزمنا أكثر تنافسية.

وقال رينتسي ي إن المنحة ستكون متاحة اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول، وكان رينتسي تعهد للمرة الأولى بتقديم هذه المنحة في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر من العام الماضي.

وبوسع المؤسسات الثقافية البدء في التسجيل في هذا البرنامج الذي سيمكن الإيطاليين البالغ عددهم تقريبا 750 ألفا والمقيمين من غير الإيطاليين المولودين عام 1998 وأتموا بالفعل عامهم الثامن عشر طلب الحصول على بطاقات هوية عن طريق الإنترنت.

ووجهت انتقادات على نطاق واسع لرينتسي عندما أعلن الخطة إذ اعتبرها منتقدوه وسيلة لاستمالة الناخبين الشبان الجدد.

وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أنفقت إيطاليا على التعليم أموالا أقل من أي بلد آخر بالاتحاد، وليس هناك ما يشير إلى أن خطة المنحة الثقافية ستطبق مرة أخرى على من يكملون 18 عاما السنة القادمة.