قصة إبريق الشاي ذو التفاصيل المعقدة والذي بيع بسعر يفوق قيمته بـ 10 أضعاف

تنافس أكثر من 10 مزايدين للحصول على إبريق الشاي الذي يعود لسلالة تشيان لونغ بمبلغ 3.5 مليون دولار –أي 10 أضعاف قيمته المتوقعة وفقا لما ورد في "هافنغتون بوست".

وتمثل القطعة حب الإمبراطور تشيان لونغ للشاي، وتَظهر عليها صورة ربما تكون للإمبراطور أثناء تقديم الشاي له بينما يطالع إحدى الرسومات ويعود الإبريق للقرن الثامن عشر بالصين وهو واحد من قطعتين وحيدتين في العالم.

وبيعت القطعة في نيويورك من قِبَل دار سوثبي للمزادات، بعد أن أعطاها بيت المزاد سعر 225,000 جنيه إسترليني كسعر مبدئي، وفق تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وبدأت المزايدة عند مبلغ 190 ألف جنيه إسترليني وسُرعان ما وصلت إلى 750 ألف جنيه إسترليني مع تنافس المُزايدين، وبِيع إبريق الشاي ذو التفاصيل المُعقدة في صالة المزادات لمُشترٍ آسيوي مُقابل 2.6 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 3.5 مليون دولر.

وقالت رئيسة قسم الأعمال الفنية الصينية بدار سوثبي للمزادات أنجيلا مكاتيير : "تُذكرنا تلك المنافسة بين أكثر من 10 منافسين والتي أوصلت سعر إبريق الشاي ذي الـ250 عاماً إلى 2.6 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 3.5 مليون دولار بسحر المزادات العلنية الفريد".

وأضافت "كانت القطعة والتي استمتع بها أحد جامعي الأعمال الفنية لعقود واحدة من مجموعة من الأعمال التي ارتفعت قيمتها أكثر من توقعات ما قبل البيع بعد ما عُرضت للمزايدة بسبب إصرار الجامعين".