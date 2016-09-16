محترفو صناعة القهوة يتنافسون في دبي نوفمبر المقبل

تعود «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، الحدث الأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في مجال صناعة القهوة، في دورتها الثامنة هذا العام، لتجمع نخبة من أمهر المحترفين والمتخصّصين في مجال الباريستا تحت سقف واحد لاستعراض مهاراتهم وخبراتهم المتميّزة، وذلك يوم 2 نوفمبر المقبل في دبي، على أن تقام النهائيات في الرابع من الشهر نفسه. وسيقام، على هامش «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، ثلاثة من المسابقات السنوية الأخرى التي تحظى بالاهتمام والإقبال الواسع على المستوى المحلي، والتي تتمثّل في كل من «بطولة فن إعداد القهوة بالحليب» و«بطولة الإمارات لتخمير القهوة» و«بطولة المتذوّقين».

وسيتم تقييم المشاركين في البطولة وفق مجموعة من الأنظمة والقواعد المحدّدة، حيث سيحظى كل مشارك بفترة 15 دقيقة فقط لإعداد أربعة فناجين لكل من فئات «الإسبريسو» و«الإسبريسو مع الحليب» وأربعة فناجين أخرى من ابتكار المشارك بنكهة «الإسبريسو»، إضافة إلى تقديم شرح مفصّل عن كل الخطوات أثناء إعدادها. وسيتم منح الفائز لقب البطولة، بالإضافة إلى حصوله على فرصة تمثيل دولة الإمارات في «بطولة العالم للباريستا» المقرّر أن تقام في مدينة سيؤول في كوريا الجنوبية.

ومن المتوقّع أن تشهد الدورة الخامسة من «بطولة فن إعداد القهوة بالحليب» منافسات قويّة بين المشاركين الذين يتطلّعون للتألّق وإبراز المهارات والإبداعات المتميّزة في المجال، حيث ستقوم لجنة التحكيم بتقييم المشروبات المعروضة وفق معايير أساسية عدّة تشمل اللمسات البصرية، والإبداع، ودرجة المطابقة في التصاميم المزدوجة، ودرجة الاختلاف بين النماذج، والأداء الكلي للمشارك.

وفي «بطولة الإمارات لتخمير القهوة»، يتطلّب من المشاركين إعداد ثلاثة مشروبات مختلفة مصنوعة من حبّات البن الكاملة وتقديمها أمام لجنة التحكيم التي ستركّز في تقييمها على الأسلوب المتّبع في تخمير وفلترة القهوة يدوياً. أما «بطولة المتذوّقين»، فهي تهدف إلى اختبار مدى سرعة ومهارة ودقّة المشاركين في التمييز بين النكهات المختلفة للقهوة.

يُذكر أن بطولات القهوة الوطنية، التي تحظى باعتماد «مهرجانات القهوة العالمية» والتابعة لـ«بطولات العالم للقهوة»، ستقام على هامش فعاليات «مهرجان القهوة والشاي العالمي» المزمع أن يقام في الفترة بين 2 و4 نوفمبر المقبل في «معرض ميدان» بدبي.