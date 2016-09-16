«آي إم جي» تستقبل أكثر من 100 ألف زائر في العيد

استقبلت «آي إم جي» عالم المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة إلياس ومصطفى كلداري، وتديرها «آي إم جي وورلدز»، أكثر من 100 ألف زائر من الإمارات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. واستمتع الزائرون بمجموعة متميزة من الأنشطة والعروض المذهلة المصممة لترفيه كل أفراد العائلة، إضافة إلى الألعاب الفريدة، وعوامل الجذب المتنوعة التي تقدمها «آي إم جي». وأعرب الحضور من محبي الإثارة والترفيه عن سعادتهم بالتجربة التي لا تنسى، والتي شملت العروض المقدمة خصيصاً للاحتفال بالعيد من استعراضات مبهرة وألعاب سحرية وبهلوانية مثيرة.

تم افتتاح «آي إم جي» للجمهور، حيث يمكن شراء تذاكر الدخول إلى الوجهة الترفيهية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.www.IMGworlds.com

تقدم «آي إم جي» لزوارها تجربة ترفيهية لا تنسى، كونها تجمع بين أفضل العروض الترفيهية التفاعلية عالمياً ومحلياً، والشخصيات الكرتونية، ومجموعة من الأبطال الخارقين الأكثر شهرة عالمياً. وللمرة الأولى سيتم جمع شخصيات كارتون نتورك ومارفل تحت سقف واحد، مع بعض المفاهيم الأصيلة المقدمة من قبل مجموعة إلياس ومصطفى كلداري، الوادي المفقود ــ مغامرة الديناصور و«آي إم جي بوليفارد». ويتألف المشروع، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى مليارات عدة من الدولارات الأميركية، من أكثر من 20 لعبة مميزة، وأربعة أركان، بما في ذلك 25 متجراً للتجزئة، و28 مرفقاً لأفضل المأكولات والمشروبات العالمية، وأكثر من 1600 موظف، و4500 موقف للسيارات. ويعتبر مشروع «آي إم جي» عالم المغامرات الأول من مشروعات مجموعة «آي إم جي» المخطط لها في قطاع الترفيه.