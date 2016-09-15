"صراف آلي" يقدم البيتزا عوضاً عن النقود

تعاونت جامعة في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو الأميركية، مع شركة فرنسية، لإطلاق أول جهاز آلي لتقديم البيتزا في أميركا الشمالية، وفق ما نقلت رويترز.

وتقول شركة "بالين" إن الجهاز يستطيع حمل 70 قطعة بيتزا، من الحجم المتوسط، في الوقت نفسه، بسعر يتراوح بين 9 و10 دولارات للشطيرة الواحدة.

ويمكن للزبائن، أن يختاروا البيتزا التي يريدون من خلال شاشة ذكية، ثم يتولى الجهاز تسخينها، ووضعها في صندوق ورقي قبل إخراجها جاهزة للاستلام.

وتشير الشركة إلى أن الجهاز الآلي للبيتزا متوفر في أوروبا منذ 14 عاما، بما في ذلك البلدات الصغيرة ومحطات التزود بالوقود.

وبات بإمكان عشاق البيتزا استخدام الجهاز الآلي للحصول على البيتزا، دون الحاجة إلى تبديد الوقت.