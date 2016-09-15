"آي إم جي" في دبي تستقبل أكثر من 100 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى

استقبلت آي إم جي عالم من المغامرات - أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم وتديرها آي إم جي وورلدز - أكثر من 100 ألف زائر من داخل الإمارات ومختلف أنحاء العالم وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

واستمتع الزائرون بمجموعة متميزة من الأنشطة والعروض المصممة لترفيه جميع أفراد العائلة إضافة للألعاب الفريدة وعوامل الجذب المتنوعة التي تقدمها " آي إم جي عالم من المغامرات ".

وأعرب الزائرون عن سعادتهم بالتجربة التي لا تنسى في " آي إم جي " والتي شملت العروض المقدمة خصيصا للاحتفال بالعيد من استعراضات وألعاب سحرية وبهلوانية مما ساهم في توفير تجربة ترفيهية متميزة ومفعمة بالحياة لجميع المشاركين.