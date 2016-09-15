تنفق 500 دولار لإنقاذ سمكة قيمتها 12 دولاراً فقط

لم تتردد صاحبة السمكة الذهبية "كونكر" عن دفع مبلغ 500 دولار من أجل إنقاذ حياة سمكتها التي تبلغ قيمتها 12 دولارا فقط.

ولاحظت إيما مارش وعمرها 21 عاما، أن سمكتها تبتلع حصاة في أثناء تناولها الطعام، وبعد أن أدركت أنها تختنق نقلتها بسرعة إلى مركز الخدمات البيطرية في غرين سلوبس، وذهل الأطباء من حجم الحصاة التي كانت عبارة عن خمس طول السمكة بحسب ما ورد في موقع "rt".

وذكر الأطباء أن طول السمكة حوالي 5 سم وتزن 13 غرام، أما الحصاة فكانت بطول 9 ملم، وهي عالقة على طول أحد جانبي فم السمكة، وكانت السمكة تقوم بحركات في الفم محاولة طرد الحصاة، كما أكدت إيما أن عدم مساعدة السمكة كان سيؤدي إلى نفوقها.

لذا قام الأطباء بوضع مخدر في الماء ومن ثم رفعت السمكة الذهبية قليلا خارج الماء لإخراج الحصاة بعناية فائقة بواسطة ملقط.

وكلفت هذه العملية نحو 500 دولار، موزعة بين مصاريف الطوارئ والمخدر وبقاء السمكة في المشفى ليلة كاملة، ونشر المشفى صورا لهذه العملية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المتابعون على مهارة الأطباء البيطريين.