«جزيرة النور».. 3 ورش فنية احتفاءً بالعيد

احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، نظمت جزيرة النور في الشارقة سلسلة من ورش العمل الفنية التي تم تصميمها لتنمية القدرات اليدوية الإبداعية لدى زوارها خلال عطلة العيد.

وضمت ورش العمل، التي تم تقديمها للزوار مجاناً، ورشة صناعة المجوهرات، وورشة أخرى حول تصميم بطاقات المعايدة، وورشة تصميم أواني الزهور، التي شارك فيها جميعاً عدد كبير من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأتاحت ورشة تصميم المجوهرات للمشاركين فرصة تعلم طرق وأساليب تصميم أدوات الزينة الثمينة الخاصة بهم، كما تعلم المشاركون التقنيات الخاصة بصناعة دبابيس الزينة عالية الجودة، والأساور والقلادات بأشكالها وأنواعها المختلفة، فيما قدمت الورشة الثانية للراغبين في إضافة لمساتهم الشخصية على بطاقات المعايدة، كيفية تصميم رسائل شخصية أنيقة ودعوات جذابة على البطاقات.

وهدفت الورشة الثالثة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتعلم المهارات اليدوية والإبداعية والتقنيات الخاصة بتنسيق الزهور بطرق عصرية ومبتكرة، وتصميم أواني الزهور ونباتات الزينة المنزلية.