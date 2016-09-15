الضوء والموسيقى والمياه شركاء في إبداع «أوبرا دبي»

لأن أوبرا دبي صممت لكي تكون مكاناً فريداً من نوعه في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام أبدعت «لاسفيت» بتصميم ايقونةٍ زجاجيةٍ فريدةٍ من نوعها، مستوحاة من عنصر الماء والماضي البحري في دبي. التصميم الزجاجي المهيب المضاء المسمى سيمفوني يمتد بشكل حيوي على ارتفاع ثلاثة طوابق في «أوبرا دبي»، حيث يتكون من الآلاف من اللؤلؤ الزجاجي وضعت بشكل فردي لتمثل العنصر النفيس والندرة والخلود، التي تعتبر من الصفات الأساسية التي يتمتع بها الزجاج المنفوخ يدوياً. الشكل العام للأيقونه أيضاً يستمد الإلهام من شباك الصيد في دوامة من فقاعات ترتفع في أعماق البحر.

مكان فريد تقدم «أوبرا دبي» برنامجاً متنوعاً ومثيراً من جميع الفنون المسرحية من الباليه والأوبرا والمسرحيات الغنائية والحفلات الموسيقية التي تم الإعلان عن البعض منها في وقت سابق كجزء من الموسم الافتتاحي، وتشمل «البؤساء»، و«الصيادون بيرل». وستكون «أوبرا دبي» مكاناً فريداً من نوعه في المدينة، بناء متعدد الاستخدام للفنون المسرحية، حيث يعتبر مسرحاً يقع في قلب وسط مدينة دبي، المقرر افتتاحه خريف عام 2016. هذا المكان سيوفر المرونة في نهاية المطاف من خشبة المسرح القوس، وقاعة للحفلات الموسيقية الصوتية ومساحة مخصصة 2000 متر مربع، تسمح بوجود نحو 2000 مقعد للحفل، وتصل إلى 1000 لحفل عشاء.

هذا التصميم يعتبر أجمل تحية للضيوف عند دخولهم المكان، حيث يتماشى مع تصميم «أوبرا دبي» الذي يعبر عن تراث الإمارة إلى حد كبير بطريقة تسرد قصة مهنة الآباء والأجداد حول الحرف القائمة على المياه، مثل الصيد وصيد اللؤلؤ.يعكس تصميم «سيمفوني» العناصر التقليدية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. «أنا اهدف للحصول على مظهر منسجم مع واقع البيئة المحيطة»، يقول ليبور سوستاك، مصمم لاسفيت، ويضيف «إن موطن لاسفيت، براغ، هي واحد من المراكز الأصلية للأوبرا، وهي مدينة فضلها موزارت. لدينا إرث من المسارح التاريخية وقاعات الموسيقى ساهمت لاسفيت في إعادة بنائها». ويضيف «تصورت محور الإضاءة الحديثة التي من شأنها أن تخلق الشعور نفسه من الفخامة والعظمة التي تستحقها (أوبرا دبي)، ومن هنا جاءت تسمية (سيمفوني) لتمثل الإضاءة الديناميكية المتطورة التي تحدث التناغم السلس مع الموسيقى».

تشكل جوهرة «لاسفيت» القلب النابض لهذا المبنى التاريخي حيث يبلغ طولها 11 متراً وعرضها خمسة أمتار، وبارتفاع إجمالي 27 متراً. تضيء هذه الايقونة التي تزن خمسة أطنان من مصادر داخلية للكهرباء تتكون من 3000 ضوء، إضافة إلى البريق المكون من الآلاف من عناصر الكريستال المصنوع يدوياً، الواحدة منها تحتوي على فقاعات صغيرة من الهواء المأسور في الزجاج لتعزيز الانكسار للضوء. في إشارة خفية إلى التجارة التي وقفت كأساس لدبي، والأبعاد الهندسية لعناصر الزجاج تشبه شباك الصيد التي تتحرك من خلال المياه.

وقال الرئيس التنفيذي لأوبرا دبي، جاسبر هوب: «قلت من قبل إن أوبرا دبي ومنطقة الأوبرا ليست فقط مجموعة رائعة من أنواع الأداء، ولكن أيضاً تمثل الروح الحقيقية لثقافة المنطقة من جميع الأنواع». وأضاف «العمل مع جوهر عناصر التصميم لدبي أوبرا من خلال فريق لاسفيت خلق أيقونة ستكون جوهرةً جديدةً في مجموعتنا تمكن الضيوف من الاستمتاع بها في كل مرة يزورون المكان».