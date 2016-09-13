قماش مطور أبرد من القطن بـ 10 درجات مئوية

استطاع باحثون في جامعة ستانفورد الأميركية من تطوير قماش قليل التكلفة من البلاستيك، والذي يمكن أن يكون الأساس لسلسلة من أنواع الأقمشة التي تعمل على تبريد الجسم عند ارتدائها.

وقام الباحثون بتطوير هذا القماش المعتمد في مكونه الرئيسي على البلاستيك بطريقة تسمح في حال غزله، بطريقة تجعله قادرا على تبريد الجسم بطريقة أكثر فاعلية من الأقمشة الطبيعية والصناعية التي يتم ارتداؤها اليوم.

واقترح الباحثون أن هذه العائلة الجديدة من الأقمشة ستكون الأساس لعدد كبير من الخامات التي ستوفر للأفراد ما يكفي من البرودة في درجات الحرارة العالية.

وقالت البروفيسورة المساعدة في علم وهندسة الخامات في جامعة ستانفورة يي سو، "إن كنت قادرا على توفير ما يكفي من التبريد للجسم عن طريق القماش الملبوس، بدلا من توفير بيئة باردة في مكان العمل أو المعيشة، فستكون قادرا على توفير الكثير من الطاقة المهدرة على التبريد".

وسيسمح القماش الجديد بتخليص الجسم من الحرارة عبر طريقتين، ما يعين الجسم على تقليص درجة حرارة الجسم لنحو 10 درجات مئوية مقارنة بارتداء القطن