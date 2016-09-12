بالفيديو.. الحج يجمع شقيق بشقيقته بعد فراق دام 20 عاماً

أجرت قناة "العربية" تقريراً تلفزيونياً عن قصة انسانية لعائلة فلسطينية تجمع شتاتها في مكة المكرمة أثناء أدائهم لفريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بعد فراق دام 20 عاماً.

وأظهر التقرير الذي أجرته "العربية" الحاجة الفلسطينية أم سليمان وهي تلتقي بشقيقها في مقر حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وكانت الحاجة الفلسطينية والتي خرجت من قطاع غزة مع العائلات المستفيدة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين قد رحلت إلى قطاع غزة بعد استشهاد زوجها، فيما ظل اخوتها في مخيم البداوي، ولم يتسنى لها رؤيتهم طوال تلك المدة، حتى التقت مع أحد إخوتها في مقر حجاج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.