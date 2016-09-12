1.5 مليون حاج رموا جمرة العقبة بسلامة صباح أول أيام العيد

أكدت السلطات السعودية اليوم أن أكثر من 1.5 مليون حاج قاموا برمي جمرة العقبة صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك معلنة سلامة الرمي حتى اللحظة في أول أيام العيد ومغادرة جميع الحجيج مشعر مزدلفة واستمرار جميع الجهات الأمنية والخدمية في القيام بجميع المهام والأعمال بجسر الجمرات.

وأوضح قائد قوات أمن الحج الفريق خالد الحربي أنه لم يتم تسجيل أي حالة تؤثر على تدفق الحجيج الذي بدأ الساعة الثانية عشرة من بعد منتصف الليلة الماضية لتستمر الكثافة متوسطة إلى خفيفة حتى صلاة الفجر لتبدأ بعد صلاة الفجر بنصف ساعة التحركات كأفواج بأعداد كبيرة من مزدلفة إلى جسر الجمرات بالإضافة إلى تدفقات عبر القطار إلى منشأة الجمرات.

وشدد في تصريح له على أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات في أي محور من المحاور لا مرورية ولا صحية ولا تدافع ولا غيرها رغم الكثافة العالية خاصة في مدخل مشعر منى من شارع الجوهرة الذي شهد كثافة كبيرة تم معها تحويل السير من طريق إلى آخر وذلك من خلال مركز القيادة والتحكم تم إدارة هذه المنظومة بشكل كامل.

وأشار إلى أنه من خلال مركز التحكم الخاص بالجمرات يتم إدارة الحشود وأن عمليات الرمي تتم بكل سلاسة حتى غادر الكثير منهم منشأة الجمرات متوجهين إلى المسجد الحرام أو لذبح الأضاحي.

وبين الحربي أن الدور الأرضي من جسر الجمرات في منى شهد كثافة عالية حيث تجاوز عدد الذين دخلوا لجسر عن طريق هذا الدور أكثر من 500 ألف حاج وعدد الذين دخلوا عن طريق الدور الأول أكثر من 350 ألف حاج وتوزع بقية الحجاج على بقية الأدوار بجسر الجمرات وكان أقلها الدور الثاني الذي يخدم القادمين من مكة المكرمة.