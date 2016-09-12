دبي في العيد.. واحة فرح

تشهد دبي العديد من الفعاليات الترفيهية، التي تقام ضمن احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، وتتواصل هذه الفعاليات في عدد من مراكز التسوّق حتى 17 الجاري.

عروض يستضيف «ميركاتو»، بدءاً من اليوم، فعاليات متنوّعة وراقية، تشمل عروض تبديل الملابس السريع، وعروض التزلج البهلواني الذي يتميز بالأناقة والسرعة في الأداء، فضلاً عن العروض المتجولة، التي تضم عروض المشي على العصي المفعمة بالألوان اللامعة، والأزياء المستوحاة من أجواء العيد، إضافة إلى ورشة أعمال للأطفال تشمل الرسم على الوجوه، ومقابلة العارضين، وتعلم الفنون. وزوار «دبي مول» على موعد مع برنامج العيد في دبي، وهو برنامج تلفزيوني مباشر يبث على قناة سما دبي، ويتيح للجمهور التفاعل مع فقراته المتنوّعة، ومنح جوائز بـ20 ألف درهم يومياً.

ونجحت الفعاليات والأنشطة المختلفة، التي نظمت خلال احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى»، أن تجذب الزوّار، من مقيمين وسياح، إلى مراكز التسوّق لتحولها إلى وجهة ترفيهية وسياحية راقية تقدّم المرح والمتعة للعائلات، فضلاً عن دورها الأساسي في التسوّق وتقديم الخدمات التجارية المختلفة للجمهور والزبائن.

وعلى مدار الأيام الماضية، بدءاً من الثامن من الشهر الجاري، موعد انطلاق احتفالات «العيد في دبي»، استمتع الجمهور بمشاهدة هذه العروض، مثل العرض الموسيقي «سبارك» الحافل بالحركة والضوء والصوت، الذي قام بأدائه سبع شخصيات تجمع بين القرع على الطبول والرقص الديناميكي في «دبي فستيفال سيتي مول»، كما استمتعوا أيضاً بفعالية حديقة ألعاب «نيكولوديون»، التي تتواصل حتى 26 الجاري في المول نفسه، وتتضمن كثيراً من الأنشطة المشوقة مع دمى «شيمر آند شاين»، و«بو باترول»، وشخصيات «سبونج بوب»، و«سلاحف النينجا».

العرض المسرحي العالمي «سارق الدجاج الغامض»، الذي قدمه أبطال لوني تونز هو الآخر حاز إعجاب الجمهور، وشهدت ورش العمل التي أقيمت على هامشه في «ابن بطوطة مول» حضوراً وتفاعلاً كبيراً من العائلات والأطفال الذين تحلقوا حول مسرح العرض لمشاهدة أبطال العرض البطة «دافي داك»، والأرنب «باغز باني»، والوحش «تاز».

من جهته، استطاع «سوق التنين2» أن يجذب إليه العائلات والأطفال، من خلال الفعاليات الترفيهية التي قدمها، مثل عرض «افتح يا سمسم»، وورش العمل التعليمية، والموكب الاحتفالي الذي قدمه أبطال العرض في أروقة المول، وفعالية «نزهة أصدقاء فورإيفر»، التي ضمت أنشطة متعددة، تهدف إلى الترحيب بالعائلات والأطفال، من خلال رواية القصص والحكايات والفنون والحرف اليدوية.

وفي «سيتي ووك 2» استطاعت فعالية «كتاب الأدغال»، التي بدأت من 21 أغسطس الماضي وتتواصل حتى 17 الجاري، أن تجتذب الأطفال، من خلال غابتها الشهيرة التي جسدت حياة الأدغال الحقيقية، حيث شملت ركناً للقرود وآخر للضفادع ومنزلاً للأفعى، ومنزل ماوكلي فوق الشجرة، وفيها تمكن الصغار من اختبار تجربة فريدة من خلال: ترويض النمر، وإطعام القرود، وزراعة الشجر.

ونثرت فرقة «آل كابون جاز» معها المرح والفرح في مراكز التسوّق التي حلّت بها، إذ تجوّل أبطالها الموسيقيون الإيطاليون في «ابن بطوطة مول» و«سيتي سنتر ديرة»، بينما سيسعدون جمهور «مول الإمارات» و«سوق التنين2» خلال الفترة المقبلة، من خلال الحركات الكوميدية التي يؤدونها وإشراكهم الجمهور في الغناء. الأمر نفسه انطبق على فرقة سيرك «فوليس»، التي تنقلت بين عدد من المراكز لتقدم المرح للزوار، من خلال عروضها البهلوانية المضحكة وتقنياتها الجديدة، وكذلك الحال مع فعالية العرض المتجوّل الصامت، وشخصيات (تيدي وأودو)، وفعالية الأريكة العجيبة.

أما «العرض الخيالي الكوميدي» في «سيتي سنتر مردف»، فيحتوى على فقرات تجمع بين ألعاب الخفة في قالب كوميدي مضحك يمتع الجمهور، ويضيف لهم الكثير من المرح. فيما استقطبت الفعاليات المتميزة التي قدمها «مول الإمارات» اهتمام الكثير من العائلات والأفراد.