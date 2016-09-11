الإمارات اليوم

خالد الفيصل : انسيابية غير مسبوقة للحجاج إلى صعيد عرفات

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أشاد الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بالأداء المميز للمنظومات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن مثنيا على ما تم انجازه في الايام الاولى للحج وعلى الانسيابية غير المسبوقة خلال صعود الحجاج إلى منى ثم إلى عرفات بكل طمأنية ويسر وسهولة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن الفيصل تنويهه خلال لقاء مع القناة الأولى السعودية اليوم في مشعر عرفات بجهود المشاركين في خدمة الحجيج، مؤكدا أن كل ما تقدمه المملكة للحجاج جزء من واجبها في تقديم أكبر خدمة ممكنة لضيوف الرحمن.


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