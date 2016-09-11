شركة طيران إندونيسيا تحظر "نوت 7 " على متن جميع رحلاتها

أعلنت شركة جاوردا إندونيسيا "شركة الطيران الوطنية في إندونيسيا" اليوم الأحد أنها منعت جميع الركاب من استخدام أو شحن هاتف سامسونج جالكسي نوت 7 على جميع رحلاتها.

وقال المتحدث باسم الشركة بيني بوتاربوتار إن الإعلان جاء عقب توصية هيئة الطيران الاتحادي الأميركية بعدما تم استدعاء الهاتف بسبب عيب في البطارية .

وأضاف في بيان " بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن البطارية، نريد أن نخبر جميع الركاب المسافرين على الخطوط الإندونيسية الذين يملكون هاتف جالكسي نوت 7 إنه يتعين عليهم إغلاق الهاتف طوال فترة الرحلة ".

وأوضح أن الشركة وضعت ملصقات مكتوبة عن جميع مكاتبها في المطارات لتذكير الركاب بالحظر.

وقالت الشركة إنها سوف تقوم بعملية تقييم للحظر حتى تصدر هيئة الطيران الاتحادي الأميركية إشعارا أخر .