القوات البرية السعودية تشارك في تأمين سلامة الحجاج

تشارك القوات البرية الملكية السعودية في حج هذا العام بقوة الواجب لدعم وإسناد قوى الأمن العام لضمان سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام .

ونقلت وكالة الانباء السعودية واس عن قائد قوة الواجب وقوة الإسناد الإداري بالمغمس العميد ركن عبدالوهاب بن سعيد السرحاني تأكيده أن مهمة قوة الواجب تتمحور في إسناد قوى الأمن العام والدفاع المدني في موسم الحج من خلال تأمين عدد من المواقع كالمسجد الحرام ومشعري منى وعرفات.

وأضاف أن الخطة الأمنية لحج هذا العام تقتضي العمل المتواصل والاحترافية المطلقة طيلة أيام الحج لينعم ضيوف الرحمن بأجواء إيمانية تمكنهم من أداء مناسكهم في طمأنينة ويسر وسهولة.

وأشاد بالجاهزية والروح العالية التي يتمتع بها ضباط وأفراد القوة لأداء واجبهم على أكمل وجه مؤكدا أن القوة لديها وحدات مدربة على مستوى عالٍ لإدارة الحشود ومكافحة الشغب والتدخل السريع إذا تطلب الأمر ذلك.