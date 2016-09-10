مقتل 14 شخصا جراء انفجار غلاية بمصنع في بنجلاديش

قال رجال إطفاء إن 14 عاملا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات اليوم، بعد انفجار غلاية داخل مصنع للتعبئة والتغليف بالقرب من العاصمة البنغلاية دكا.

وقال محمد رفيق الزمان من خدمة الاطفاء والدفاع المدني إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم في مصنع تامبوكو لرقائق القصدير تسبب في انهيار جزئي للمبنى كما اندلعت النيران في أرجائه.

وقال إن رجال الاطفاء انتشلوا جثث 14 شخصا من داخل مبنى المصنع في منطقة تونجي الصناعية، 20 كيلومترا شمالي العاصمة دكا.

وقال ضابط الشرطة هارون الرشيد إن عدد القتلى مرشح للارتفاع فيما كان يسعى رجال الاطفاء لإخماد النيران.

وينتج مصنع تامبوكو رقائق القصدير التي تستخدم في علب السجائر وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.