إصابة 12 شخصاً في حريق بدار مسنين في ألمانيا

تسبب حريق في دار للمسنين في مدينة باكوم بولاية سكسونيا السفلى الألمانية في إصابة 12 شخصا من المقيمين في الدار، حالة اثنين منهم خطيرة.

وذكرت الشرطة أنه وفقا للشواهد الأولية، فقد اندلع الحريق صباح اليوم، انطلاقا من حجرة للمرضى في الطابق الثاني.

وهرع أكثر من 120 شخصا من فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، وتولى أطباء طوارئ ومسعفون رعاية المصابين.

ووقعت إصابات حروق خطيرة لنزيلي الحجرة، فيما كانت إصابات الأشخاص العشرة الآخرين طفيفة، وتراوحت بين الاختناق بسبب استنشاق الدخان والصدمة.

ولا يزال سبب الحريق مجهولا حتى الآن.