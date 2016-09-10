الإمارات اليوم

سبعينية تحول ساحة انتظار في ألمانيا إلى كومة عملاقة من الخردة!!

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قالت الشرطة في مدينة ديورين الألمانية إن امرأة متقاعدة صدمت سيارتها في 14 سيارة متوقفة في ساحة إنتظار وألحقت خسائر تقدر بنحو 25 ألف يورو في 15 سيارة منها مركبتها.
 
وأضافت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 75 عاما زادت سرعة السيارة على نحو مفاجيء داخل ساحة الانتظار واصطدمت بصف من السيارات المتوقفة. ونقلت المرأة إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة.
 
وقالت شرطة ديورين في تقرير "عندما توقفت سيارة المرأة كانت ساحة الانتظار قد تحولت إلى كومة عملاقة من الخردة.

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