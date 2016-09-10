نيزك يخترق سماء قبرص ويحدث فرقعات مدوية

اخترق جسم يشتبه في كونه نيزكا سماء قبرص، أمس، وأصاب سكانها بالذعر بأضوائه البراقة التي سطعت خلال الليل مصحوبة بفرقعات مدوية.



وقال يوانيس فاكاس الرئيس الشرفي للجمعية الفلكية القبرصية "كان بدرجة ميل 45 وسمعت فرقعة لدى مروره فوق قبرص".



وقالت الشرطة إن سكان منطقة ترودوس الجبلية أبلغوا عن رؤية وهج أخضر فاتح في السماء في نحو الساعة الواحدة صباحا ثم انفجارات مدوية. وتحدث البعض عن اهتزاز الأرض تحت أقدامهم.



وقال فاكاس لمحطة تلفزيونية رسمية إن من المعتقد أن بعض أجزاء النيزك سقطت في البحر شمالي قبرص.



وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة القبرصية "لا بد وأن وزنه لم يتجاوز بضعة كيلوجرامات. لقد انفجر عندما مر بقبرص".