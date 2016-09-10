«ماسكات» خاصة للشعر والبشرة من أوراق «المورينغا»

«ماسك» المورينغا لمحاربة التجاعيد:

ملعقة وسط من بودرة أوراق «المورينغا» الجافة + ملعقتان لبن روب + ملعقة صغيرة حليب جاف.

تخلط المكونات جيداً للحصول على ماسك أخضر، ويوضع على بشرة جافة ونظيفة لمدة ربع ساعة، ثم يشطف جيداً ويرش الوجه بماء الورد. قومي بهذه العملية ثلاث مرات أسبوعياً لتجدي نتائج مذهلة.

«ماسك» المورينغا لنمو الشعر وإعادة اللمعان:

ملعقتان كبيرتان من بودرة أوراق المورينغا الجافة + نصف كوب حليب طازج + كبسولة زيت البيوتين + ملعقة مايونيز.

تخلط جميع المكونات جيداً، وتوضع على شعر مبلل من الفروة حتى الأطراف. قومي بعمل مساج خفيف على الفروة واتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه جيداً.

قومي بتلك العملية مرتين أسبوعياً ولمدة شهرين لتحصلي على شعر رائع وصحي لا يتساقط.