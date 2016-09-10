10 شخصيات شهيرة عانت النرجسية

يعتبر الطب النفسي النرجسية نوعاً من أنواع الاضطراب النفسي، والاسم الطبي له «حب المرضى للذات»، وبحسب الطبيبة النفسية، هدى الموالي، جاءت تسمية «النرجسية» من الميثولوجيا الإغريقية، التي تقول إن «نرسيس» رأى ذات يوم خيال وجهه على صفحة الماء، فهام عشقاً بذاته، واضطربت أحواله، وأرهقه العياء، حتى مات.

وعانى مشاهير كثر من سياسيين وفنانين ومثقفين هذا المرض الذي من النادر أن يعترف به إلا اذا لاقى مواجهة من قبل عائلته والمقربين منه، لأن المريض بالنرجسية يتحول كل لحظة إلى شخص مزعج ينتظرالمديح على كل شيء يقدمه، ويبحث دائماً عن أشخاص خارج دائرته التي تعرفه وتعرف قدراته الحقيقية ليحقق شعور «الأنا» الذي يسعى إليه. وهذا المرض النفسي مثله مثل أي مرض نفسي آخر يحتاج الى جلسات علاج تجعل المصاب به يندمج أكثر مع نفسه ومع المجتمع، حسب الموالي. وهنا نكشف عن شخصيات من المشاهير يعتقد حسب مختصي علم النفس أنهم كانوا يعانون النرجسية.

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