يقتحم مهرجان ريفي بسيارته في ايطاليا

ذكرت الشرطة الإيطالية أن 31 شخصا، من بينهم أطفال، أصيبوا الليلة الماضية في جزيرة "ساردينيا" بعد أن اقتحم رجل مهرجان ريفي بسيارته.

ونقلت صحيفة "يونيون ساردا" المحلية عن مسئولين بالشرطة قولهم إن السيارة وهي من طراز "فيات باندا" اصطدمت بحشود في قرية "نول" النائية في قلب الجزيرة، في حوالي الساعة الواحدة صباحا "2300 بتوقيت غرينتسش"، أمس.

وأضافت الصحيفة أنه يعتقد أن السائق وهو طبيب بيطري من بلدة مجاورة فقد السيطرة على عجلة القيادة، نظرا لأنه كان مريضا أو نائما بعد "تناول أكواب كثيرة من الكحوليات".

وعندما توقفت السيارة، تعرض السائق للضرب والطعن من قبل الحشود الغاضبة.

ولم يصب أحد من ضحايا الحادث بجروح خطيرة.

ويخضع السائق لمراقبة من الشرطة بالمستشفى، وربما يتم اعتقاله فور تحسن حالته.

وفتحت الشرطة تحقيقا بشأن الحادث.

وتبنت إيطاليا في مارس الماضي قانونا صارما ضد شرب الخمر أثناء القيادة، ويواجه السائقون الان عقوبة السجن 18 عاما إذا قتلوا أي شخص في حادث سير وسبع سنوات إذا تسببوا في إصابات خطيرة لأخرين.