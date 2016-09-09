«الشارقة لسينما الأطفال».. مبدعون شباب من أنحاء العالم

أعلن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، عن قائمة الأفلام المتأهلة للمشاركة في منافسات المهرجان لهذا العام. وجاء الإعلان عن القائمة التي ترقبتها أوساط صناعة سينما الأطفال واليافعين بشوق، في ختام مرحلة فرز وتقييم الأفلام المتقدمة للمشاركة في منافسات المسابقة لهذا العام.

تصنيف تم تصنيف أفلام العروض السينمائية ضمن تسع فئات هي: «أفلام من صنع الأطفال اللاجئين»، «أفلام من صنع الأطفال»، «أفلام من صنع طلبة فن»، «أفلام قصيرة من العالم العربي»، «أفلام من صنع الطلبة»، «أفلام دولية قصيرة»، «أفلام الرسوم المتحركة»، «أفلام وثائقية»، و«أفلام روائية طويلة». ووقع الاختيار على 121 فيلماً من 33 بلداً ليتم عرضها، ويتنافس خلالها مخرجون من دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والهند، ولبنان، والولايات المتحدة الأميركية، والعديد من البلدان الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية. وتتنافس هذه الأفلام المتأهلة للعروض على جوائز المهرجان ضمن ثماني فئات.

وشهدت دورة العام الجاري من المهرجان نمواً ملحوظاً في عدد الأفلام المشاركة، مع تقدم 425 فيلماً من 59 بلداً للمسابقة، في زيادة ملحوظة مقارنة بعدد الأفلام التي شاركت العام الماضي، التي بلغ عددها 286 فيلماً من 50 بلداً. وتتناول هذه الأفلام الموجهة للأطفال حتى عمر 12 عاماً، ولليافعين من عمر 13 وحتى 18 عاماً موضوعات متنوّعة وهادفة.

وسيتم عرض الأفلام المتأهلة في صالات مغلقة في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وصالات سينما «نوفو»، وعلى شاشات سينمائية في الهواء الطلق في كل من واجهة المجاز المائية والقصباء من 23 من أكتوبر المقبل وحتى 28 منه.

ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل مبادرة أطلقتها «فن»، المؤسسة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وتُعنى بتعزيز ودعم الفنون الإعلامية والمواهب الإبداعية لدى الناشئة في دولة الإمارات. وجاء إنشاء المؤسسة تحت رعاية قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتهدف إلى اكتشاف المواهب المحلية ورعايتها، وتشجيعها على المشاركة في المحافل الدولية.

وقالت سموّ الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن» ومديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل: «تفاجئت بجودة أعمال المخرجين الشباب من كل أنحاء العالم، حيث شهدنا نمواً ملحوظاً في نوعية الأفلام، وارتقاءً في أسلوب طرح الموضوعات التي تناولتها هذه المواهب الشابة. ويواصل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل نموه في عام 2016، حيث شهدنا أكبر نسبة مشاركة في تاريخ المهرجان حتى الآن، مع استقبال 425 طلب مشاركة، مقارنة بـ286 فيلماً شارك في مسابقة العام الماضي».

وأضافت: «تنقل جميع الأفلام رسائل وجدانية حول العلاقة بين أفراد العائلة، والمخاوف البيئية، وقضايا العدالة الاجتماعية، وغيرها من القضايا. ورغم أننا قد نكون شاهدنا أفلاماً في صالات السينما تتناول موضوعات مشابهة، فإن أفلام هذا المهرجان مختلفة، كونها تطرح هذه الموضوعات كما يراها الأطفال. وقد حظينا بفرصة فريدة لنرصد قضايا وتجارب حياتية تُطرح بطريقة بسيطة وغير معقدة».

وتتكون لجنة التحكيم من عدد من المخرجين السينمائيين والأفراد الذين تمت دعوتهم لتقييم الأفلام المشاركة، على ضوء عدد من المعايير مثل: القيم الأخلاقية للعمل، والإبداع، والمضمون، والتوجه، ورسالة العمل. كما يبحث أعضاء لجنة التحكيم، الذين سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقاً، عن أفلام تقدم في جوهرها رسالة محلية، أو إقليمية، أو عالمية.

ويتم توزيع جوائز مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل ضمن ثماني فئات هي: «أفضل فيلم من صنع الأطفال»، «أفضل فيلم من صنع الطلبة»، «أفضل فيلم إماراتي قصير»، «أفضل فيلم خليجي قصير»، «أفضل فيلم دولي قصير»، «أفضل فيلم رسوم متحركة»، «أفضل فيلم وثائقي»، و«أفضل فيلم روائي طويل».