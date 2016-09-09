مركز جمعة الماجد يشارك في المجلس الدولي للأرشيف

يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في مؤتمر كونغرس المجلس الدولي للأرشيف 2016، الذي يعقد في الفترة من الخامس إلى الـ10 من سبتمبر الجاري، تحت شعار «أرشيفات وتناغم وصداقة»، في العاصمة الكورية سيؤول. ويشارك في المؤتمر نحو 2000 مختص بالأرشيف من 190 دولة.

يمثل المركز في هذا المؤتمر خبير الأرشفة الإلكترونية أحمد عثمان أحمد، ويهدف المركز من هذه المشاركة إلى الاطلاع على التجارب العالمية، والاستفادة من المحاضرات وورش العمل، وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بمستوى العمل. كما يوفر المؤتمر فرصة لاجتماع الخبرات، وتداول الأفكار، ومناقشة موضوعات مختلفة، مثل استعادة السجلات الورقية، وإدارة الأرشيف في العصر الرقمي، ومعايير ومواصفات مباني الأرشيف. ويصاحب المؤتمر أيضاً معرض لأحدث الأجهزة والبرمجيات في مجال الأرشيف، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى الأرشيف الوطني الكوري.

الجدير بالذكر أن المركز شارك في المؤتمر السابق عام 2013، الذي أقيم في بروكسل، بورقة عمل قدمها السيد أحمد عثمان، تناولت موضوع التقادم الرقمي.