«إيمج نيشن» تعرض «مختارون» في «بي.إف.آي لندن»

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي»، أمس، أنها ستقدم العرض العالمي الأول لفيلمها «مختارون» ضمن الدورة (60) لمهرجان «بي.إف.آي لندن السينمائي»، التي تقام فعالياته من الخامس إلى 16 أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم «مختارون» للمخرج المبدع علي مصطفى، حول مستقبل بائس يشهد انتشار الفوضى والصراعات نتيجة تلوث مصادر المياه. وتسعى مجموعة صغيرة من الناجين إلى البحث عن مصدر المياه النظيف الوحيد المتبقي في المنطقة. ومع تسلل زائرين اثنين إلى المنطقة الخاصة بهما، يتحولان إلى مجرد أداة للاختبار من أجل النجاة، وواحد فقط يستحق النجاة. ويعدّ هذا العمل السينمائي أول تجربة للمخرج المبدع علي مصطفى، في مجال أفلام الحركة والتشويق، كما أنه يشهد عودته للتعاون مجدداً مع عدد من الأسماء التي سبق له العمل معها مثل: سامر المصري، ميساء عبدالهادي، علي سليمان، حبيب غلوم، إلى جانب المنتج رامي ياسين.

وقال المخرج علي مصطفى: «بعدما شهد (مهرجان بي.إف.آي لندن السينمائي) تقديم العرض الأوروبي الأول لفيلم (من ألف إلى باء)، فأنا متشوق للغاية للعودة من جديد إلى المهرجان مع تقديم العرض العالمي الأول لفيلم (مختارون)، خصوصاً أن دورة هذا العام تصادف الذكرى الـ60 لانطلاقه. كما أتشرف بعرض فيلمي في الحدث الذي يعدّ من أكثر المهرجانات السينمائية رقياً وأهمية على قائمة المهرجانات السنيمائية العالمية، ويشهد تقديم أفلام من الشرق الأوسط، كما أن هذا الحدث يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، باعتبار أنني مولود في لندن». يعدّ «مختارون» ثالث عمل سينمائي للمخرج علي مصطفى، وثاني تعاون له مع «إيمج نيشن»، بعدما سبق له أن بدأ مسيرته المهنية في عالم الإخراج من خلال فيلم «دار الحي»، ليقدم بعد ذلك الفيلم الدرامي «من ألف إلى باء». وقال رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن»، محمد المبارك: «نحن سعداء بالتعاون من جديد مع المخرج الإماراتي علي مصطفى. كما أن هذا الإنتاج يشهد تعاون الخبرات على المستويين العالمي والإقليمي، من أجل صناعة عمل متميز واستثنائي حافل بالتشويق، ويستحق أن يعرض في أبرز المحافل وأكبر المهرجانات على مستوى العالم مثل (مهرجان بي.إف.آي لندن السينمائي)». ومن المقرر أن يطلق فيلم «مختارون» مطلع عام 2017، على أن تشهد الأشهر المقبلة الإعلان عن موعد العرض الأول في المنطقة والمهرجانات التي يعرض فيها.