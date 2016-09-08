مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة مراكز التسوق في دبي تطلقان حملة "العيد في دبي - عيد الأضحى"

أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري دبي للسياحة، ومجموعة مراكز التسوق في دبي حملة ترويجية خلال احتفالات "العيد في دبي - عيد الأضحى"، التي تتيح للمتسوقين فرصة ربح جوائز قيمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.5 مليون درهم.

وبدأت الحملة الترويجية، التي حملت عنوان "تسوق. أدر الدولاب. اربح 1.5 مليون درهم" في 1 سبتمبر، وتستمر حتى 17 من الشهر ذاته، فيما ستجرى السحوبات خلال الأيام الأخيرة من الحملة في 15 و16 و17 سبتمبر.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي ماجد الغرير: "نقوم بتطوير حملاتنا الترويجية لتعم الفائدة على الزوار والمقيمين، وعلى مدى السنوات الماضية، حظيت هذه الحملات الترويجية باهتمام كبير من قبل المتسوقين، وفاقت النتائج توقعاتنا، وخلال هذا العيد نحن ملتزمون بتقديم تجربة تسوق لا تنسى لزوارنا".

ومن جهته قال مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سعيد محمد معصم الفلاسي:"إن الحملات الترويجية التي تطلقها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدار العام ولاسيما بالتعاون مع مجموعة مراكز التسوق في دبي تساهم في منح المتسوقين تجارب رائعة، وتعزز من مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق. ولاشك أن الحملة الترويجية الخاصة باحتفالات "العيد في دبي- عيد الأضحى"، ستمكّن المتسوقين من التمتع بتجربة تسوق فريدة، فضلا عن الفوز بجوائز رائعة".

وسيحصل المتسوقون على فرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ونصف درهم إماراتي، وتتم الآلية عبر الشراء بمبلغ لا يقل عن 200 درهم، حيث يحصل المتسوّق على فرصة لدخول السحب. وسيحصل الفائز على الفرصة لربح جوائز فورية بمبلغ 2000، 2500، 5000، 25000، و100000 درهم نقدا، وسيتم اختيار الفائزين في الأيام الثلاث الأخيرة للحملة.

أما المراكز المشاركة فهي: مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، مركز بن سوقات، برجمان، سنشري مول، الاتحاد مول، البرشاء مول، مركز الكرامة، الواحة مول، سنست مول، تايمز سكوير سنتر، أب تاون مردف، دبي أوتليت مول، المدينة مول، سيتي سنتر الشندغة، سيتي سنتر معيصم، سيتي ووك، بوكس بارك، ذا بييتش.