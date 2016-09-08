جواهر القاسمي راعياً فخرياً للمبادرة العالمية «جينز للاجئين»

اختارت المبادرة الإنسانية العالمية «جينز للاجئين»، قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، راعياً فخرياً لمشروعها الفني الإنساني، تقديراً لجهود سموّها الرامية إلى جعل العالم مكاناً أفضل وأكثر أمناً للاجئين، ولدورها البارز وإسهاماتها الكبيرة في العمل الإنساني والاجتماعي على الصعيد العالمي.

وأطلق الفنان والمصمم العالمي الشهير جوني دار، مشروعه الفني «جينز للاجئين» لجمع التبرعات، بهدف مساعدة اللاجئين حول العالم. ونجحت المبادرة في حشد 100 شخصية من مشاهير العالم لدعم قضيتها النبيلة، إذ تبرعوا ببعض من ألبسة الجينز الخاصة بهم ليقوم جوني دار بإضفاء لمساته التي تحولها إلى لوحات فنية فريدة قبل طرحها في مزاد. ويعود ريع المزاد لمصلحة مبادرات «لجنة الإنقاذ الدولية»، الرامية إلى مساعدة ملايين اللاجئين حول العالم.

وتكمن فكرة «جينز للاجئين» في نشر رسالة فنية نبيلة، ترمي إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس، وتمكين الناس من التعاون معاً لتحقيق هـدف مشترك، ورسم ملامح عالم جديد أكثر إشراقاً، من خلال إشراك الجميع في هذه المبادرة من مشاهير السينما، والفن، والأزياء، والموسيقى، إلى جانب فئات المجتمع بجميع أطيافه للإسهام معاً في دعم اللاجئين، حيث ستوجه سموّ الشيخة جواهرالقاسمي كل جهودها وطاقاتها لدعم هذه المبادرة، لإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع الدولي.

وطالبت سموّ الشيخة جواهر القاسمي، فئات المجتمع ممن ينعمون بظروف حياة أفضل بمساعدة اللاجئين أينما كانوا. وشددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإيجاد حلول ناجعة للتعامل مع مشكلة اللاجئين، التي تمثل أخطر تحد تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية. وبصفتها الراعي الفخري لمبادرة «جينز للاجئين»، تعمل سموّ الشيخة جواهر القاسمي، على تسخير إمكاناتها وجهودها لإشراك جميع الفئات المجتمعية من مختلف الفئات والقطاعات، لتقديم إسهاماتهم الفردية للمساعدة في إعادة تأهيل اللاجئين، ومساعدتهم على العيش بحرية وكرامة.

وقالت سموّ الشيخة جواهر القاسمي: «سيكون مستقبل العالم في خطر شديد إذا تعاملنا مع قضية اللاجئين الراهنة على أنها مشكلة لا تعنينا، وأنها تخص فقط الدول التي تعاني الأزمات، وإذا لم يتم حلها بتضافر كل الجهود، فمعاناة اللاجئين ستتفاقم وتؤدي بالتالي إلى مشكلات شائكة ومعضلات عالمية عديدة ستؤثر مستقبلاً في كل فرد في هذا العالم، وتؤدي إلى تآكل الأسس التي يقوم عليها المجتمع، وتهدد وجودنا الإنساني».

وقال المصمم العالمي جوني دار، الذي دفعه حماسه واهتمامه بقضية اللاجئين إلى إطلاق هذه المبادرة: «يشرفني أن أرحب بسموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، راعياً فخرياً لمبادرة (جينز للاجئين)، فعمل سموّها مع اللاجئين هو مصدر إلهام حقيقي لنا، ونحن سعداء بأن نتعاون معاً للاستجابة لواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في عصرنا. ونأمل أن تسهم هذه الشراكة في حشد المزيد من التضامن والدعم للاجئين في جميع أنحاء العالم».

وستشهد مبادرة «جينز للاجئين» تبرع مجموعة من أهم مشاهير العالم بـ100 قطعة ملابس من الجينز، وبعد قيام المصمم العالمي دار بتحويل الألبسة الجينز إلى لوحات فنية فريدة، سيتم عرضها ضمن «معرض ساتشي» بالعاصمة البريطانية لندن، في نهاية أكتوبر المقبل، ومع انتهاء المعرض، سيتم طرح الألبسة للبيع ضمن مزاد علني عبر الإنترنت.

بدورها، ستقوم مؤسسة «نماء» بتشجيع المواطنين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات على دعم هذه المبادرة الإنسانية، من خلال المشاركة في المزاد الإلكتروني على القطع الفريدة من الألبسة الجينز، التي يتوقع أن ترتفع قيمتها باعتبارها قطعاً فريدة. وفي أولى سلسلة فعاليات مبادرة جينز للاجئين، سيقام اليوم عرض خاص للألبسة الجينز خلال «أسبوع الموضة» في نيويورك.