«العيد في دبي».. 10 أيام من الفرح

بباقة من الأنشطة التي تنشر البهجة؛ تنطلق اليوم احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، وتحمل في جعبتها الكثير من الفعاليات المشوقة، وعروض الشخصيات الكرتونية، والألعاب النارية، والحملات الترويجية التي تهدي المتسوقين جوائز قيّمة، وتمنحهم الفرصة لشراء منتجات بأفضل الأسعار، على مدى 10 أيام حتى 17 الجاري.

العيدية.. 1.5 مليون درهم في مجموعة مراكز التسوق بدبي؛ سيحصل المتسوقون على فرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ونصف المليون درهم. والمراكز المشاركة هي: البستان، الغرير، أرابيان سنتر، بن سوقات، برجمان، سنشري مول، الاتحاد مول، البرشاء مول، الكرامة، الواحة، سنست مول، تايمز سكوير سنتر، أب تاون مردف، دبي أوتليت مول، المدينة مول، سيتي سنتر الشندغة، سيتي سنتر معيصم، سيتي ووك، بوكس بارك، ذا بييتش. رابح وشمة و«فنان العرب» تنظم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، «حفلات دبي» في مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف في 13 الجاري الفنانين رابح صقر وشمة حمدان، فيما يحيي الفنان محمد عبده ليلة غنائية حافلة بالطرب والموسيقى العربية الأصيلة 16 الجاري. كما يحيي في اليوم نفسه المطرب الباكستاني راهت فاتح علي خان ليلة موسيقية حافلة في دبي. واشتهر راهت بغناء «القوالي»، كما عرف بين الجمهور مغنياً في أفلام بوليوود.

وتبدأ مراكز التسوق باستقبال مرتاديها بدءاً من اليوم بحلة جديدة مع ما تتضمنه من فعاليات وأنشطة مميزة تناسب مختلف الأعمار والجنسيات. بحيث تتيح لهم الفرصة ليعيشوا أجواء حافلة بالفرح والبهجة والسعادة، لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد مجيء أعداد كبيرة من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وسائر الدول الأخرى.

وتهدف احتفالات «العيد في دبي» التي تنطلق تحت شعار «العيد في دبي..احتفال يجمعنا»، إلى المساهمة في تعزيز مكانة دبي السياحية، وتكرسها وجهة مفضلة للعائلات خلال إجازة عيد الأضحى.

عروض.. وطرب

من أبرز الفعاليات التي تقام خلال احتفالات «العيد في دبي»، عروض الألعاب النارية في الفترة من 11 - 16 الجاري، في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، إذ ستتزين سماء دبي مساءً بعروض الألعاب النارية، ما يزيد من بهجة العيد وفرحة العائلات به، لاسيما الأطفال.

ويستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» حتى 17 الجاري العرض الموسيقي «سبارك»، وهو عرض حافل بالحركة والإضاءة، حيث الشخصيات الغامضة التي تتكون من الضوء والصوت تقوم بحركات مميزة أمام الجمهور.

وتقدم سلسلة الرسوم المتحركة العالمية لوني تونز العرض الترفيهي «سارق الدجاجة الغامض» في «ابن بطوطة مول» حتى 18 الجاري.

وفي سوق التنين2؛ تحل فعالية «افتح يا سمسم»، ويصاحبها العديد من الأنشطة المختلفة التي تحمل معها المرح والترفيه والفائدة للأطفال، مثل ورش العمل التعليمية، كما ستتجول شخصيات العرض في أروقة المول قبيل بدء عروضها لمقابلة المعجبين.

وتجسد فعالية الغابة التي صممت في سيتي ووك، وتستمر حتى 17 الجاري، نموذجاً مصغراً لحياة الأدغال.

ويقدم فنانون إيطاليون عرضاً موسيقياً كوميدياً متجولاً، إذ تقام هذه الفعالية في أكثر من مركز تسوق بدبي.

مرح وتشويق

كما يقدم سيرك «فوليس» للزوار المرح والتشويق من خلال عروضه التي تتضمن حركات بهلوانية مضحكة باستخدام تقنيات جديدة فريدة من نوعها، فضلاً عن الاستعانة بالرسوم المتحركة لإضافة المزيد من المتعة والإبهار على هذه العروض، ويقام في أكثر من مركز تسوق.

ويقدم العرض الخيالي الكوميدي في مردف سيتي سنتر مجموعة من الفقرات التي تجمع بين ألعاب الخفة في قالب كوميدي مضحك.

وتمتاز فعالية نزهة أصدقاء فورإيفر التي يستضيفها سوق التنين2 بمحتواها المميز، وتهدف إلى الترحيب بالعائلات وأطفالهم ومنحهم الفرصة للاستمتاع بالأنشطة المتعددة التي تشمل رواية الحكايات والقصص، والفنون والحرف اليدوية، ومتعة الالتقاء بأصدقائهم الدببة العملاقة.

ومن بين أبرز الفعاليات؛ العرض المتجول الصامت، إذ تقوم شخصياته بتأدية مشاهد مميزة، ويقوم العازفون باجتذاب حشود الجماهير وإسعادهم بطريقة مرئية من خلال ملابسهم الملونة، وإيماءات وجوههم، وتقام الفعالية في مراكز تسوق عدة.

ومن الفعاليات الجديدة يجسد اثنان من الفنانين شكل «الأريكة» في عروضهما، ويشركان الجمهور بالغناء خلال تقديم هذا العرض الحيّ، وتقام الفعالية في مراكز تسوق عدة أيضاً.

ويستضيف مول الإمارات خلال أيام العيد العديد من الفعاليات المميزة التي تستقطب اهتمام الكثير من العائلات والأفراد، ومن بين هذه الفعاليات مسرح العرائس الكبيرة، وفرقة الدمى، والأرانب.

بينما يستضيف ميركاتو مول فعاليات ترفيهية مختلفة من شأنها أن تضفي أجواء من البهجة والفرح على أروقة المول كعادتها في مختلف المناسبات والأعياد، وتشمل هذه الفعاليات الترفيهية عرض تبديل الملابس السريع وعروض التزلج التزلج البهلواني، فضلاً عن العروض المتجولة التي تضم عروض المشي على العصي المفعمة بالألوان الصاخبة والأزياء المستوحاة من أجواء العيد، بالإضافة إلى ورشة أعمال للأطفال تشمل الرسم على الوجوه، ومقابلة العارضين، بما في ذلك تعلم الفنون والحرف.

وينظم دبي فستيفال سيتي مول فعالية مشوقة خلال عيد الأضحى تتجسد في حديقة ألعاب نيكلوديون التفاعلية الفريدة من نوعها، تتضمن الكثير من الأنشطة المشوقة المليئة بالمرح للعائلات في أربع مناطق مميزة في بهو المول الرئيس، وفستيفال سكوير، مع دمى شيمر آند شاين، وبو باترول، وشخصيات سبونج بوب، وسلاحف النينجا، التي ستكون بانتظار الأطفال من جميع الأعمار.

بينما يستضيف مركز وافي مجموعة من الفعاليات، ومنها عروض فلكلورية، وخيمة الحناء، وركن الصقور، وركن التصوير بالملابس التقليدية.