العثور على خنفساء داخل سحلية ابتلعتها حية قبل 48 مليون سنة

عثر علماء الحفريات في ألمانيا على سحلية تغذت على خنفساء قبل أن تلتهمها حية قبل نحو 48 مليون سنة.

وقال باحثو جمعية سنيكنبرج الألمانية في فرانكفورت اليوم، إنهم وجدوا سحلية بطول نحو 20 سنتمترا في معدة حفرية ثعبان عثروا عليه أثناء عمليات الحفر والتنقيب في حفرة ميسيل الشهيرة بولاية هيسن وسط ألمانيا وعثروا على خنفساء داخل السحلية.

وحسب الجمعية فليس هناك على مستوى العالم سوى حفرية واحدة مشابهة لهذه الحالة "فحيث إن المعدة تهضم ما بداخلها بسرعة وحيث إن السحلية التي داخل معدة الثعبان بحالة جيدة فإننا نعتقد أن الثعبان نفق بعد يوم أو يومين فقط من تناوله السحلية ثم هبط في قاع بحيرة ميسيل حيث ظل محتفظا بحالته تقريبا" حسب ما أوضح كريستر سميث الباحث بالجميعة.