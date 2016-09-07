تعرف على أماكن احتفالات "العيد في دبي"

تنطلق غداً احتفالات "العيد في دبي-عيد الأضحى"، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، وتحمل في جعبتها الكثير من الفعاليات المشوقة، وعروض الشخصيات الكرتونية، وعروض الألعاب النارية، والحملات الترويجية التي تهدي المتسوقين جوائز قيمة، وتمنحهم الفرصة لشراء منتجات بأفضل الأسعار، وذلك على مدى 10 أيام حتى 17 سبتمبر الجاري.

وتبدأ مراكز التسوق باستقبال مرتاديها بدءاً من اليوم الخميس بحلة جديدة مع ما تتضمنه من فعاليات وأنشطة مميزة تناسب مختلف الأعمار والجنسيات. بحيث تتيح لهم الفرصة ليعيشوا أجواء ملؤها الفرح والبهجة والسعادة، ولاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد كذلك مجيء أعداد كبيرة من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، وسائر الدول الأخرى.

وتهدف احتفالات "العيد في دبي" التي تنطلق تحت شعار "العيد في دبي..احتفال يجمعنا"، إلى المساهمة في تعزيز مكانة دبي السياحية وتكرسها كوجهة مفضلة للعائلات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي قائمة بهذه الفعاليات التي تقام خلال احتفالات "العيد في دبي"، علما بأنه لن تكون هناك عروض في يوم عرفة 11 سبتمبر:-

•عروض الألعاب النارية

من 11 حتى 16 سبتمبر، ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس

احتفالا بعيد الأضحى المبارك سوف تتزين سماء دبي مساءً بعروض الألعاب النارية، ما يزيد من بهجة العيد وفرحة العائلات به لا سيما الأطفال. وتأتي هذه الفعالية ضمن احتفالات عيد الأضحى وتقام على مدار 6 أيام متواصلة في الساعة الثامنة والنصف مساء في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

•حفلات دبي

13 و16 سبتمبر، مركز دبي التجاري العالمي

تنظم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة "حفلات دبي" خلال احتفالات العيد في دبي- عيد الأضحى، حيث تستضيف ليلة 13 سبتمبر كلا من الفنانين رابح صقر وشمة حمدان، فيما يحيي الفنان الكبير محمد عبده ليلة غنائية حافلة بالطرب والموسيقى العربية الأصيلة مساء يوم 16 سبتمبر.

•حفل موسيقي للفنان راهت فاتح علي خان

ليلة 16 سبتمبر، قاعة الشيخ راشد- مركز دبي التجاري العالمي

يحيي المطرب الباكستاني الشهير راهت فاتح علي خان ليلة موسيقية حافلة في دبي ضمن احتفالات العيد في دبي- عيد الأضحى. وقد اشتهر الفنان راهت بغناء "القوالي"، كما عرف بين الجمهور كمغني في أفلام بوليوود الكبيرة، وسوف يقوم بغناء أشهر الأغاني التي قدمها في بوليوود أمام معجبيه في حفل دبي.

•العرض الموسيقي "سبارك"

من 8 حتى 17 سبتمبر، دبي فستيفال سيتي مول

يقام العرض الموسيقي الرائع "سبارك" خلال فترة العيد، وهو عرض حافل بالحركة والإضاءة المذهلة، حيث الشخصيات الغامضة التي تتكون من الضوء والصوت تقوم بحركات مذهلة أمام الجمهور.

•لوني تونز "سارق الدجاج الغامض"- عرض حي وورشة عمل

من 8 حتى 18 سبتمبر، ابن بطوطة مول

تقدم سلسة الرسوم المتحركة العالمية الشهيرة لوني تونز العرض الترفيهي الحيّ "سارق الدجاجة الغامض"، حيث يحظى جمهور العرض بأوقات ممتعة مع فرصة مقابلة أبطال العرض، وكذلك في ورش العمل التي تمكنهم من الرسم والتلوين وصنع قناع دافي داك.

•عرض "افتح يا سمسم"، ورشة عمل وموكب احتفالي

من 8 حتى 18 سبتمبر، سوق التنين2

تحل فعالية "افتح يا سمسم" الشهيرة والمحببة لدى الأطفال على دبي لأول مرة، ويصاحبها العديد من الأنشطة المختلفة التي تحمل معها المرح والترفيه والفائدة للأطفال، مثل ورش العمل التعليمية، كما ستتجول شخصيات العرض في أروقة المول قبيل بدء عروضها لمقابلة المعجبين.

•كتاب الأدغال

من 21 أغسطس حتى 17 سبتمبر، سيتي ووك2

تجسد هذه الفعالية الغابة التي صممت في سيتي ووك نموذجا مصغرا لحياة الأدغال. كما يمكن اختبار تجربة فريدة من خلال: ترويض النمر، إطعام القرود، زراعة شجرة. بالإضافة إلى ذلك، سوف يستمتع الأطفال بالرسم والتلوين في ركن الرسم ليحصلوا على تجربة ترفيهية تعليمية فريدة من نوعها.

•فرقة آل كابون جاز

من 8 حتى 17 سبتمبر

يقدم فنانون إيطاليون عرضا موسيقيا كوميديا متجولا،حيث تقام هذه الفعالية في أكثر من مركز تسوق بدبي في الأيام التالية: 8 و9 سبتمبر: ابن بطوطة مول، 10 و12 سبتمبر: سيتي سنتر ديرة، 13 و 14سبتمبر: مول الإمارات، 15 و16 و17 سبتمبر: سوق التنين2.

•سيرك "فوليس"

من 8 حتى 17 سبتمبر

يقدم سيرك "فوليس"للزوار المرح والتشويق من خلال عروضه التي تتضمن حركات بهلوانية مضحكة باستخدام تقنيات جديدة فريدة من نوعها، فضلا عن الاستعانة بالرسوم المتحركة لإضافة المزيد من المتعة والإبهار على هذه العروض. ويقام في أكثر من مركز تسوق في الأيام التالية: 8 و9 سبتمبر: سوق التنين2، 10 و12 سبتمبر: ابن بطوطة مول، 13 و14 سبتمبر: سيتي سنتر ديرة، 15 و16 سبتمبر: مول الإمارات، 17 سبتمبر: سوق التنين2.

•العرض الخيالي الكوميدي

من 8 حتى 17 سبتمبر، سيتي سنتر مردف

يقدم العرض الخيالي الكوميدي مجموعة من الفقرات التي تجمع بين ألعاب الخفة في قالب كوميدي مضحك سوف يجعل من يشاهده لا ينساه على الإطلاق.

•نزهة أصدقاء فورإيفر

من 8 حتى 18 سبتمبر، سوق التنين2

تمتاز الفعالية بمحتواها المميز وتهدف إلى الترحيب بالعائلات وأطفالهم ومنحهم الفرصة للاستمتاع بالأنشطة المتعددة التي تشمل رواية الحكايات والقصص، والفنون والحرف اليدوية، ومتعة الالتقاء بأصدقائهم الدببة العملاقة.

•ورشة عمل الألوان

من 8 حتى 18 سبتمبر، سوق التنين2

يحتضن سوق التنين2 فعالية ورش عمل الألوان بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والحرف اليدوية للأطفال التي من شأنها أن تضفي أجواء من الفرح والمرح على عيد الأضحى.

•العرض المتجول الصامت

من 8 حتى 17 سبتمبر

عرض متجول للتمثيل الصامت، حيث تقوم الشخصيات بتأدية مشاهد رائعة، ويقوم العازفون باجتذاب حشود الجماهير وإسعادهم بطريقة مرئية من خلال ملابسهم الملونة، وإيماءات وجوههم. تقام الفعالية في مراكز تسوق متعددة في الأيام التالية: 8 و9 و10و12و13 و14 سبتمبر: مول الإمارات، 15 و16 سبتمبر: سوق التنين2، و17 سبتمبر: ابن بطوطة مول.

•الشخصيات المتجولة تيدي وأوتو

من 8 حتى 17 سبتمبر

أكثر الشخصيات الودية والمضحكة والمكسوة بالفراء ستتواجد خلال احتفالات العيد في دبي، وسوف يتمكن الجمهور من لقائها والتفاعل معها. تقام الفعالية في أكثر من مركز تسوق في الأيام التالية: سيتي سنتر ديرة: 8 و9 سبتمبر، سوق التنين2: 10 و12 سبتمبر، ابن بطوطة مول: 13 و14 سبتمبر، سيتي سنتر ديرة: 15 و16 سبتمبر، مول الإمارات: 17 سبتمبر.

•الأريكة العجيبة

من 8 حتى 17 سبتمبر

من الفعاليات الجديدة من نوعها يقدمها اثنان من العارضين يجسدان شكل "الأريكة" في عروضهما ويشركان الجمهور بالغناء خلال تقديم هذا العرض الحيّ. وتقام الفعالية في الأيام التالية: 8 و9 سبتمبر: مول الإمارات، 10 و12 سبتمبر: ابن بطوطة مول، 13 و14 سبتمبر: سوق التنين2، 15 و16 سبتمبر: ابن بطوطة مول، 17 سبتمبر: سيتي سنتر ديرة.



فعاليات عيد الأضحى-العروض الترفيهية

من 10 حتى 17 سبتمبر ، مول الإمارات

يستضيف مول الإمارات خلال أيام العيد العديد من الفعاليات الرائعة والمميزة التي تستقطب اهتمام الكثير من العائلات والأفراد، ومن بين هذه الفعاليات مسرح العرائس الكبيرة، وفرقة الدمى، والأرانب.

•العروض الترفيهية في ميركاتو

من 12 حتى 17 سبتمبر، ميركاتو

يستضيف ميركاتو مول خلال عيد الأضحى فعاليات ترفيهية مختلفة من شأنها أن تضفي أجواء من البهجة والفرح على أروقة المول كعادتها في مختلف المناسبات والأعياد، وتشمل هذه الفعاليات الترفيهية عروض تبديل الملابس السريع وعروض التزلج التزلج البهلواني، فضلا عن العروض المتجولة التي تضم عروض المشي على العصي المفعمة بالألوان الصاخبة والأزياء المستوحاه من أجواء العيد ، بالإضافة إلى ورشة أعمال للأطفال تشمل الرسم على الوجوه، ومقابلة العارضين، بما في ذلك تعلم الفنون والحرف.

•حديقة ألعاب نيكولوديون في دبي فستيفال سيتي مول

من 8 حتى 26 سبتمبر، دبي فستيفال سيتي مول

ينظم دبي فستيفال سيتي مول فعالية مشوقة خلال عيد الأضحى تتجسد في حديقة ألعاب نيكلوديون التفاعلية الفريدة من نوعها، تتضمن الكثير من الأنشطة المشوقة المليئة بالمرح للعائلات في أربع مناطق مميزة في بهو المول الرئيسي، وفستيفال سكوير، مع دمى شيمر آند شاين، وبو باترول، وشخصيات سبونج بوب، وسلاحف النينجا، والتي ستكون بانتظار الأطفال من جميع الأعمار مجانًا.



•احتفالات العيد في وافي

من 10 حتى 15 سبتمبر، وافي

يستضيف وافي خلال عيد الأضحى المبارك مجموعة من الفعاليات مثل عروض فرق فلوكلورية، وخيمة الحناء، وركن الصقور، وركن التصوير بالملابس التقليدية، وغيرها من العروض التي تبدأ في أول أيام العيد من الساعة 5 مساء. كما ينظم مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي ويمنح المشاركين الفرصة لربح إحدى الجوائز الثلاث وهي 10 آلاف و7 آلاف و 3 آلاف درهم.

برنامج العيد في دبي

من 8 حتى 17 سبتمبر، دبي مول (سوق أتريوم)

هو برنامج تلفزيوني مباشر سوف يبث على قناة سما دبي خلال أيام العيد، ومدته 50 دقيقة، سوف يقدم البرنامج في "سوق أتريوم" بدبي مول. ويعتمد البرنامج على التفاعل المباشر بين الجمهور وزوار المول من خلال طرح الأسئلة عليهم وإشراكهم في الألعاب المختلفة بغرض الترويج لاحتفلات "العيد في دبي- عيد الأضحى". فيما سيتم توزيع جوائز بقيمة 20 ألف درهم يوميا. ويقام البرنامج ما بين الساعة 8 و9 مساء.



الحملات الترويجية

•عيدية دبي- "تسوّق. أدر الدولاب. اربح 1.5 مليون درهم"

من 1 حتى 17 سبتمبر، مجموعة مراكز التسوق في دبي

سيحصل المتسوقون على فرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليون ونصف درهم إماراتي، وتتم الآلية عبر الشراء بمبلغ لا يقل عن 200 درهم، حيث يحصل المتسوّق على فرصة لدخول السحب. وسيحصل الفائز على الفرصة لربح جوائز فورية بمبلغ 2000، 2500، 5000، 25000، و100000 درهم نقدا، وسيتم اختيار الفائزين في الأيام الثلاث الأخيرة للحملة.

أما المراكز المشاركة فهي: مركز البستان، مركز الغرير، أرابيان سنتر، مركز بن سوقات، برجمان، سنشري مول، الاتحاد مول، البرشاء مول، مركز الكرامة، الواحة مول، سنست مول، تايمز سكوير سنتر، أب تاون مردف، دبي أوتليت مول، المدينة مول، سيتي سنتر الشندغة، سيتي سنتر معيصم، سيتي ووك، بوكس بارك، ذا بييتش.

وكذلك يقوم ميركاتو بحملة ترويجية تمكن من ينفق 200 درهم في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا بين 8 و17 سبتمبر، لتحظوا بفرصة للفوز برحلة عائلية بحرية عبر الخليج العربي مقدمة من إيماجن كروزنغ، ومجوهرات بقيمة 30 ألف درهم من بيور جولد للمجوهرات أو إحدى جهازي ماك بوك من آي ستايل. فيما سيضاعف أعضاء برنامج الولاء "بريفيليج بلاس" فرصهم في الربح.