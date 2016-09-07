إطلاق البرنامج الترويجي لجائزة الثقافة العربية 2016

نظمت المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، برنامجاً ترويجياً لجائزة الشارقة للثقافة العربية، أول من أمس، في مؤسسة عبدالحميد شومان، في العاصمة الأردنية عمّان.

وأشاد مشاركون بدور الشارقة في دعم المثقف العربي والمؤسسات المعنية في دعم الثقافة العربية وتمكينها عالمياً.

من جهته، دعا رئيس دائرة الثقافة والإعلام، عبدالله العويس، أدباء وكتّاب ومثقفي الأردن للمشاركة في الجائزة، التي تأسست عام 1998، وأعلن عنها في المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة للثقافة العربية، مشيراً إلى أن «الجائزة تحظى برعاية ودعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أراد لهذه الجائزة أن تبرز وجه الثقافة العربية المشرقة».

من ناحيته، قال وزير الثقافة الأردني، الدكتور عادل الطويسي، إن «الشارقة تنهض بمشروع ثقافي كبير يتمثل في جائزة (اليونيسكو)، إن الشارقة اليوم عاصمة دائمة للثقافة العربية المستندة على تاريخ الأمة العريق، والمنفتحة على الثقافة الإنسانية بأرقى تجلياتها».

وشهدت الفعالية عرض فيلم عن الجائزة، ونقاشاً حول التحوّلات الاجتماعية، والإبداع الفني في العالم العربي.