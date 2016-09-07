151 مشاركة من 13 دولة تتنافس على «اتصالات لكتاب الطفل»

كشفت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، عن تلقيها 151 مشاركة عن فئتي كتب الأطفال واليافعين، من 13 دولة عربية في ختام فترة استقبال المشاركات بدورتها الثامنة، لتحقق بذلك أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاقتها عام 2009.

60 مشاركة تصدّرت بها مصر، وحلّت دولة الإمارات في المركز الثاني بـ27 مشاركة. العقروبي: «القرار النهائي لـ(المحكمين)» قالت مروة العقروبي: «نعد المهتمين بأدب الطفل العربي والأطفال العرب باختيار أعمال تتسم بالإبداع من ناحية المحتوى والمضمون والإخراج للفوز بالجائزة، لتسهم إيجاباً في تحقيق أهدافنا، إذ تشير تقاريرنا إلى تميز عدد كبير من الأعمال المتقدمة، ويبقى الخيار والقرار النهائي لدى لجنة التحكيم، التي ستباشر أعمال التقييم في سبتمبر الجاري للإعلان عن الفائزين، خلال حفل افتتاح الدورة الـ35 من معرض الشارقة للكتاب في الثاني من نوفمبر المقبل».

وتعدّ جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، أحد أبرز وأهم الجوائز المخصصة للارتقاء بكتاب الطفل العربي، ودعم وتحفيز العاملين في هذه الصناعة من مؤلفين، ورسامين، وناشرين على تطوير الإنتاجات الإبداعية في هذا القطاع، وكانت الجائزة قد انطلقت في عام 2009، بمبادرة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وبدعم مباشر من شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات».

وأعلنت إدارة الجائزة عن تسلمها طلبات مشاركة من 53 دار نشر عربية، تضمنت 87 كتاباً في فئة كتاب العام للطفل، و64 كتاباً في فئة كتاب العام لليافعين، وتصدّرت مصر عدد المشاركات هذا العام بـ60 مشاركة عن الفئتين، وحلّت دولة الإمارات في المركز الثاني بـ27 مشاركة في الفئتين، تلتها لبنان بـ25 مشاركة، وفلسطين والأردن بـ10 مشاركات لكل منهما، والسعودية بسبع مشاركات، وسورية بأربع مشاركات، والعراق بثلاث مشاركات، وكل من الجزائر والمغرب وتونس وعُمان وقطر بمشاركة واحدة لكل دولة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي: «شهدنا هذا العام في النسخة الثامنة لجائزة اتصالات لكتاب الطفل إقبالاً هو الأكبر من نوعه في تاريخ الجائزة، وهذا يجعلنا أكثر إصراراً على مواصلة المسيرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لتطوير كتاب الطفل العربي، وتقديم الدعم والتحفيز لمبدعي الوطن العربي لتقديم الأفضل في كتاباتهم ورسومهم للأطفال، والحرص على محور جذب الأطفال إلى تلك الكتب، من خلال النص والرسوم والإخراج، خلال السنوات الماضية تابعنا تطور نوعية الكتب المشاركة، ونتوقع لهذه النسخة أن تكون هنالك مفاجآت من حيث النوع والمصدر والأفكار المطروحة في الكتب المشاركة».

وتتوزع قيمة الجائزة على خمسة فائزين ضمن فئتي كتاب الطفل، وكتاب اليافعين كالتالي: فئة جائزة كتاب العام للطفل وقيمتها 300 ألف درهم، يتم توزيعها على الناشر والمؤلف والرسام (100 ألف درهم لكل منهم)، وفئة جائزة كتاب العام لليافعين وقيمتها 200 ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، وفئة جائزة أفضل نص وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة جائزة أفضل رسوم وقيمتها 100 ألف درهم، وفئة جائزة أفضل إخراج وقيمتها 100 ألف درهم.

كما تخصص الجائزة كذلك 200 ألف درهم لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة والرسم وتحفيز الناشرين، من خلال حضور ورش عمل ومؤتمرات دولية، ليصل بذلك مجموع ما تم تخصيصه للجوائز وورش العمل إلى مليون درهم.