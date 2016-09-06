بالصور..أحب المباني إلى قلوب الإماراتيين من مكعبات الليغو لأول مرة

كشفت "ليجولاند" أحد المنتزهات الترفيهية الثلاث ضمن منتجع دبي باركس آند ريزورتس عن المجسم الأول في العالم لجامع الشيخ زايد الكبير المصنوع من مكعبات الليغو.

ويتكون المجسم الضخم من 536,292 مكعب ليغو، ويصل وزنه إلى حوالي 1,323 كيلوغراما، وتم بناؤه خلال6,300 ساعة.

وقد تك الكشف عن المجسم الضخم بحضور المدير العام لمركز جامع الشيخ زايد الكبير سعادة يوسف عبدالله العبيدلي، و المدير العام لـ "ليجولاند دبي" السيد سيجفريد بورست، وسيكون المنتجع أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيفتح أبوابه للزوار يوم 31 أكتوبر 2016.

يعد جامع الشيخ زايد الكبير إلى جانب مكانته الحضارية ورسالته السامية، أيقونة للجمال العمراني في الدولة والشرق الأوسط. وقد استخدمت مواد فريدة ذات معايير عالية من الجودة في بناء الجامع، تم جلبها من مختلف أنحاء العالم مثل إيطاليا، وألمانيا، والمغرب، والهند، وتركيا، والصين، واليونان، مما أثرى جمال الجامع، الذي فتح أبوابه للمصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك من عام 2007م.

وقال العبيدلي،" لقد بات جامع الشيخ زايد الكبير، فضلا عن دوره الديني وترسيخه قيم التواصل الحضاري والتعايش مع الآخرين، من أهم الوجهات السياحية في الدولة، لروعة تصاميمه المعمارية وبديع زخارفه وجمالياته ومحتوياته الفريدة، ما جعله مقصداً لأعداد كبيرة من الزوار الذين يتوافدون إليه من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، إذ وصل عدد زواره عام 2015 إلى ما يزيد عن مليونين وخمسمائة زائر"، مشيرا إلى أن حصول "جامع الشيخ زايد الكبير على المركز الثاني عالمياً كأهم وجهة سياحية في عام 2016، وفق استطلاع رأي أجراه موقع (تريب أدفايزر) الشهير، تتويجا للجهود الكبيرة والخدمات المتميزة التي يقدمها الجامع لزائريه، موضحا أن وجود مجسم جامع الشيخ زايد الكبير في حديقة "ليجولاند" يساهم في التعريف بالجامع كأهم الوجهات السياحية والثقافية للزوار والمقيمين ، و يعزز دوره كمنبر للتواصل الحضاري في المنطقة.

وتقع "المدينة المصغرة" في قلب حديقة ليجولاند دبي، ويعرض فيها مجموعة كبيرة من المجسمات المعروفة التي تحاكي منطقة الشرق الأوسط والمناطق المهمة عالمياً، كما ستكون أول منطقة مغلقة ومكيفة من نوعها بحيث يمكن زيارتها طوال أيام السنة.

وتشكل "ليجولاند دبي" مع منتزه الألعاب المائية "ليجولاند ووتر بارك" جزءاً من "دبي باركس آند ريزورتس"، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط.