ماذا يعني هذا الهلال الأبيض على الأظافر؟

تظهر لدى العديد من الأشخاص بقعة بيضاء على الظفر أو ما يشبه نصف هلال أبيض عند الجزء السفلي من الظفر.

وتُسمّى هذه البقعة علميا بـ"هليل الظفر" أو "Lunula Unguis"، وتظهر غالباً على مستوى الإبهام.

وبحسب ما ذكره موقع "العربية" أن وجودها بشكل أبيض واضح ونظيف يدل على الصحة الجيّدة للشخص ونشاطه الدائم، بحيث يؤكد العلماء أنه في حال ظهرت هذه البقعة على 8 أو 10 أصابع فهذا مؤشر على عمل المناعة بشكل جيد.

في المقابل إذا ظهرت البقعة بشكل خافت وضئيل، فهذا يُرجح العكس، أي أن صحة الشخص غير جيدة، وغالباً ما يصاحب ذلك شعور بالإرهاق والتوتر ونقص في الطاقة.

ذكر الموقع أن الأظافر عموماً عبارة عن غلاف يتكون من مجموعة من المواد البروتينية الصلبة تدعى "الكيراتين"، وهي مواد شبيهة بتلك الموجودة في تركيبة الشعر وبنية الجلد في باقي أجزاء الجسم، بحيث تكون هي الأخرى معرضة للإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض، ويشكل مظهرها إحدى علامات صحة أعضاء الجسم.

وتُجمع العديد من المصادر الطبية على أنه توجد علاقة وثيقة بين الكثير من الأمراض البدنية والنفسية وحالات نقص التغذية وغيرها، وبين شكل ولون وحجم وحالة الأظافر، لذا يعتمد الأطباء فحص الأظافر إحدى خطوات الفحص العام للصحة.