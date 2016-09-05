قتيلان إثر غرق قارب سياحي قبالة منتجع تركي

توفي شخصان إثر انقلاب وغرق قارب سياحي يقل 86 شخصا خلال عاصفة قبالة منتجع أنطاليا الساحلي جنوب غرب تركيا، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وانتشل الغواصون جثتي سائح لبناني وراكب تركي من حطام القارب على عمق 45 متراً، أمس، وفقا للتقرير.

وأنقذ خفر السواحل وقوارب أخرى 84 شخصا بعد أن واجه القارب صعوبات في الطقس العاصف على بعد نحو 25 كيلومترا من الساحل.

ونقلت الوكالة عن أحد الناجين قوله إن القارب انقلب فجأة، وألقى بجميع من كانوا على متنه في البحر. فيما قال محافظ أنطاليا إن من بين الناجين الـ38 الذين نقلوا إلى المستشفى، لا يزال اثنان تحت الملاحظة الطبية.

وألقي القبض على قبطان القارب السياحي، ومالكه واثنين من أفراد الطاقم على خلفية الحادث، وفق ما ذكرت الأناضول.