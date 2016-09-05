إنقاذ "روميو‭"‬ من بين الأنقاض بعد 10 أيام من زلزال إيطاليا

أخرج عمال الإنقاذ كلبا اسمه "روميو" حيا من بين كومة أنقاض بوسط إيطاليا بعد مرور عشرة أيام على زلزال بقوة 6.2 درجة دمر بلدات بالمنطقة.



وأظهرت لقطات فيديو بثتها إدارة الإطفاء عاملي طوارئ وهم يخرجون الكلب يوم الجمعة من أنقاض مبنى في بلدة أماتريتشي التي فقد فيها 231 شخصا حياتهم في الزلزال الذي وقع في 24 أغسطس.

ورغم محنته انطلق الكلب روميو فرحا يهز ذيله ولم يتوقف إلا عند عامل طوارئ أخذ يربت عليه ويفحص مخالبه. وقال مسؤول محلي لرويترز إن روميو -وهو من نوع جولدن رتريفر- في حالة جيدة.



وفي الأسبوع الماضي تم إنقاذ قطة اسمها "جوي" من أنقاض منزل آخر في أماتريتشي بعد ستة أيام من الكارثة.

