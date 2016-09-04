السعودية: السجن 15 عاماً لزعيم عصابة مخدرات بـطائرة لسجون جدة

رفض الادعاء العام السعودي حكما ابتدائيا أصدرته دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة يقضي بسجن سبعة متورطين في تهريب كميات من المخدرات إلى داخل سجون جدة باستخدام طائرة يتم التحكم بها من بعد.

واعترض المدعي العام على جميع الأحكام متمسكاً بطلبه بالقتل تعزيرا لرئيس العصابة لتعدد سوابقه وتغليظ العقوبة على البقية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم، أن المحكمة أدانت زعيم العصابة وقضت بسجنه 15 عاما والجلد 1500 سوطا إضافة إلى سجن بقية المتهمين بمدد تراوح بين ثلاث إلى 10 سنوات مع الجلد 1000-300 جلدة، وتبرئة اثنين من منسوبي رجال الأمن في سجون جدة.

وحسب الصحيفة، يتوقع أن تتسلم المحكمة لوائح الاعتراض على الأحكام خلال 30 يوماً من مدة تسلمهم للحكم هذا الأسبوع.