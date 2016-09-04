تعرف على عروس داعش الجديدة.. الموديل البريطانية

قالت صحيفة "ساندي تايمز" البريطانية، إن عارضة الأزياء " كيمبيرلي مينرز" 27 عاما انضمت أخيرا إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن استخدمت موقع "فيس بوك" للتواصل مع داعشي بريطاني يقاتل في سورية من أجل تأمين مغادرتها المملكة المتحدة.

وتعتقد شرطة مكافحة الإرهاب في البلاد أن عارضة الأزياء السابقة انضمت إلى فرقة العرائس التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث ظهرت الفتاة البريطانية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم " عائشة لورين البريطانية"، ونشرت في الحساب صورا لنسوة يحملن بنادق وأسلحة أخرى وفقاً لما ذكر في موقع "سكاي نيوز".

وجرى التعرف على الفتاة من خلال عينيها الزرقاويين، إذ كانت تغطي وجهها كما يفرض تنظيم داعش في المناطق الخاضعة لسيطرته، وهي صورة متناقضة مع مهنتها السابقة، التي كانت تقتضي ارتداء ملابس غير محتشمة أمام عدسات المصورين.