بالصور.. كيف تحوَّل سعر هذا المنزل من 400 ألف إلى 4 ملايين؟

تمكن زوجان في بريطانيا من رفع قيمة منزلهما بواقع عشرة أضعاف دفعة واحدة، بفضل عملية ذكية قاما بها، لكن هذه العملية لا يمكن القيام بها إلا إذا توافر الذوق الرفيع والحس الفني لدى صاحبها، وبفضله ارتفعت قيمة منزل هذه العائلة البريطانية من 400 ألف جنيه استرليني إلى مايقارب 4 ملايين جنيه، ذلك حسب مانشره موقع "العربية".

واضاف الزوجان الديكورات الانيقة في منزلهما والتي جعلت منه مكاناً فريداً لدرجة أن احدى القنوات في بريطانيا استخدمت هذا المنزل في أحد برامجها، بعد أن أصبح أجمل من استوديوهات القناة ذاتها، وهو ما أدى بالمنزل أخيراً الى أن يتم عرضه في السوق بسعر 3.8 مليون جنيه إسترليني (5 ملايين دولار)، بعد أن كان الزوجان قد اشترياه بسعر 400 ألف جنيه إسترليني فقط (533 ألف دولار).

ويقع المنزل الذي تحول إلى تحفة في منطقة "كيو" بالعاصمة لندن، حيث اشتراه تيم وزوجته جو في العام 2010، وبدآ في العام 2012 بالتعاون مع أصدقائهما من المهندسين المعماريين والمتخصصين في عالم الديكور، بإعادة ترميمه وتركيب الديكورات اللازمة له، فيما تقول العائلة إنها تمكنت من تحقيق "منزل الأحلام" الذي كانت تريده الطفلتان روزاليند البالغة من العمر تسع سنوات، وأليكس البالغة من العمر 8 سنوات، وانتهوا من تحقيق الحلم في العام 2014، أي بعد عامين من أعمال الترميم والبناء وتركيب الديكورات.

وإضافة إلى كون المنزل حظي بإشادة من برنامج تلفزيوني بريطاني، فإنه كان العام الماضي من بين المرشحين للحصول على جائزة يُطلق عليها اسم (RIBA)، وتُمنح للمنزل الأكثر أناقة، فضلاً عن أن المنزل حاز أيضاً على تسع جوائز مختلفة في مجال العمارة والتصميم والإبداع.

وقال مالك المنزل تيم لوقاس 42 عاماً، وهو مهندس إنشاءات: "نحن فخورون جداً بهذا المنزل، ومن العظيم جداً أن يحظى شيء ما بالاعتراف بعد أن تكون قد بذلت جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً من أجله".

وتابع: "أنا عملت يداً بيد وعن قرب مع المهندسين المعماريين في هذا المنزل، ولعبت دوراً في إبداعه، وأشعر بأني قريب جداً من المنزل، وتقريباً أتعامل معه كما لو أنه ابن إضافي لي".

وتابع تيم إن "فكرة تحويل المنزل إلى هذا المستوى كانت من زوجتي التي أرادت أن تضع إضافات غير عادية ولا تقليدية فيه والأطفال أيضاً يحبون المنزل".

يشار إلى أن المنزل يتكون من طابقين ومطبخ كبير ومساحة للمعيشة، إضافة إلى عدة غرف نوم، وتم عرضه للبيع أخيراً.