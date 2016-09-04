«السلطانة قسم» تبدأ حكايتها اليوم على شاشة تلفزيون دبي

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم على شاشة تلفزيون دبي، أولى حلقات المسلسل التاريخي «السلطانة قسم»، الذي يعدّ من أضخم الأعمال الدرامية من الناحية الإنتاجية.

عاشقة السلطة تؤكد الأحداث التاريخية للمسلسل أن شخصية السلطانة قسم كانت عاشقة للسلطة والسياسة، لذا سيستمتع الجمهور عبر حلقات المسلسل الجديد بكثير من الأحداث الدرامية والصراعات، إلى جانب العناصر الجمالية من ناحية الإنتاج والإخراج والديكور، وصولاً إلى المناظر الطبيعية الخارجية، التي تم تصويرها للمرة الأولى بين تركيا واليونان. تم اختيار موعد التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش)، موعداً رسمياً في ساعة الذروة المسائية لمشاهدة المسلسل من الأحد إلى الخميس، في الوقت الذي تم إدارج مواعيد الإعادة، بما يتلائم والتوقيتات المختلفة للمشاهد العربي في مختلف أنحاء العالم، وعلى مدار الأسبوع.

وأعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن موعد البث الحصري للمسلسل الجديد، بعد نيلها الحقوق الحصرية لعرضه في منطقة الشرق الأوسط، وشراء جميع حقوق البث والدبلجة لهذا العمل، الذي يعدّ علامة في تاريخ الإنتاج الدرامي التاريخي، من حيث جرأة الطرح، وتقنية الإنتاج ونجومية الأبطال.

ويأتي بث المسلسل الجديد، في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام على تقديم أعمال درامية ترتقي بذائقة المشاهد العربي، وتجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه، وذلك بعد أن أثبت تلفزيون دبي عبر المتابعة المستمرة من وسائل الإعلام المحلية والعربية المختلفة، وشركات الدعاية والإعلان، إلى جانب ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حُسن اختياره للأعمال الدرامية التي تبث على شاشته الفضية، سواء باقة المسلسلات والأعمال المدبلجة، أو المسلسلات العربية والخليجية، معتمداً على معايير ثابتة ترتكز على جودة المضمون الفكري والصورة الراقية، التي تتناغم دائماً مع التوجه العام للأسرة العربية، ومع الرهان الدائم على التميز والريادة في النتائج التي تكلل هذه الأعمال والجهود التي تقف وراءها فرق العمل المتخصصة في مؤسسة دبي للإعلام.

ويعدّ بث المسلسل تأكيداً جديداً على تقديم العديد من المفاجآت الدرامية المقبلة، التي ستشكل عنواناً رائداً لتميز تلفزيون دبي وشبكة قنوات دبي، في استقطاب أهم الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية الراقية. وترجع أهمية المسلسل إلى تسليطه الضوء على حياة السلطانة قسم المثيرة للجدل، مع بداية سرد الأحداث لظهور الجارية، التي تم إرسالها إلى حرم السلطان أحمد الأول في إسطنبول وهي في سن الـ15، فتكتسب النفوذ الكبير في حياته الذي استمر بعد وفاته في عام 1617، وليمتد إلى عهد ابنيهما السلطان مراد الرابع وإبراهيم الأول، ومن خلال حفيدها القاصر محمد الرابع.

وستتاح للمشاهدين، من خلال متابعة حلقات المسلسل الجديد على تلفزيون دبي، فرصة متابعة شغف هذه المرأة بالحكم والسلطة، وما قامت به من أعمال في أهم الحقب في تاريخ الدولة العثمانية، إضافة إلى الصراعات الكثيرة التي كانت السلطانة طرفاً مباشراً فيها، إذ لم يغفل صناع العمل الدرامي عن تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في شخصيتها، وصولاً إلى دورها الإيجابي في توطيد أركان الدولة، مهما بلغت التضحيات من جانبها للوصول إلى تحقيق أهدافها.